Työaikalakiesitys turvaa MTK:n tavoitteiden mukaisesti myös eläinten hyvinvoinnin

MTK ja Suomen kokkimaajoukkue yhdessä maailman suurimmille ruokamessuille Saksassa – Suomi messujen pääkumppani 2019 5.9.2018 09:23 | Tiedote

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry ja Suomen kokkimaajoukkue ovat sopineet yhteistyöstä 18.-27.1.2019 Saksassa pidettävillä Grüne Woche -messuilla. Joka vuosi messuilla on vain yksi partnerimaa ja ensi vuonna se on Suomi. Grüne Woche -messut ovat maailman suurin ruoka-alan kuluttajamessutapahtuma. Suomi esittäytyy messuilla omassa hallissaan teemalla ”Grüße aus der Wildnis – Greetings from the Wild.” Messukonseptin “Aus der Wildnis” ja siitä johdetun kumppanimaailmeen on suunnitellut Hasan & Partners.