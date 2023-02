Työelämägallup: Puolet työllisistä on sitä mieltä, että Suomessa tarvitaan lisää ulkomaista työvoimaa

Yrittäjät: Työmarkkinaratkaisu siedettävä, paikallista sopimista kannattaa hyödyntää 5.2.2023 16:56:20 EET | Tiedote

”Työmarkkinaratkaisu on vaikeissa oloissa siedettävä. Sopimus mahdollistaa teknologia-alalla paikallisen palkkaratkaisun, mikä on hyvä asia. On tärkeää, että yrityksissä hyödynnytetään tätä mahdollisuutta, kun siihen on tarvetta”, sanoo toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä.