Työelämälähtöisyys on tuttua myös korkeakouluissa – VAMKin markkinoinnin opiskelijat pääsevät tekemään yrityksille projekteja jo opiskeluaikana

Vaasan ammattikorkeakoulun markkinoinnin lehtori Heidi Skjäl on suunnitellut kurssinsa siten, että opiskelijat pääsevät tekemään oikeita toimeksiantoja yrityksille. Skjäl on palkittu viime vuonna VAMKissa liiketalouden yksikön Vuoden Opettajana sekä muutamaan otteeseen Kuukauden opetusteko-palkinnoilla.

”Opiskelijapalautteen mukaan oppiminen on syvintä silloin, kun saa itse osallistua oppimisprosessiin työelämäprojektien kautta. Opiskelijoita eri tavoin aktivoivat ja osallistavat menetelmät nostavat opiskelijoiden motivaatiota ja tätä kautta oppimistulosta. Käytännönläheisyyden ansiosta VAMKin markkinoinnin opiskelijat myös työllistyvät hyvin”, Skjäl kertoo.

Yritysyhteistyö tuo konkretiaa opiskeluun

Hyvä esimerkki työelämälähtöisestä projektista on opiskelijoiden itse kehittämä VAMK goes Diili-konsepti, jossa markkinoinnin pääaineopiskelijat kilpailevat parhaasta sosiaalisen median suunnitelmasta suomalaiselle pienyritykselle.

”Kurssin tehtävät ja niiden arvioijat tulevat yrityksistä, mikä nostaa opiskelijoiden motivaatiota opiskeluun ja oppimiseen”, Skjäl sanoo.

Tänä keväänä opiskelijat pääsivät myös luomaan työnantajabrändiä Escarmatille. Oy Escarmat Ltd on Vaasassa ja Mustasaaressa sijaitseva yritys, joka valmistaa sähkö- ja automaatiokeskuksia. Alan tekijöistä on tällä hetkellä huutava pula, joten yrityksen markkinointi on isossa roolissa uusien työntekijöiden saamiseksi. Projektiin kuului kohderyhmähaastattelut Vamian sähkö- ja automaatioalan opiskelijoiden kanssa, TikTok-videoiden kuvaaminen sekä artikkeleiden kirjoittaminen.

”Koko projekti oli opettavainen ja työelämälähtöinen. Etenkin kuvauspäivä yrityksen tiloissa oli hauska. Tämä on varmasti monelle opiskelijalle mieluinen lähtökohta kurssille”, kommentoi Ykkösketju-niminen opiskelijaryhmä, joka oli yksi Escramat-työelämäprojektiin osallistuneista VAMKin markkinoinnin opiskelijoiden ryhmistä.

Myös yritykset hyötyvät yhteisistä projekteista

Yhteistyö ei hyödytä pelkästään opiskelijoita, vaan myös alueen yrityksiä. Escarmatin toimitusjohtaja Kari Olkinuoran mukaan Escarmat lähti projektiin mukaan juuri opiskelijoiden vuoksi.

”Kuka muu olisi parempi ideoimaan opiskelijoille kohdennettua työnantajabrändiä kuin itse opiskelijat? VAMKin opiskelijat ovat itse työnhakuvaiheessa ja ymmärtävät, mistä asioista nuoret haluavat kuulla, kun he pohtivat, minne kannattaisi hakea töihin”, Olkinuora toteaa.

Skjäl ja Olkinuora kuvailevat, että projektin lopputulos oli positiivinen yllätys. Etenkin videoista tuli erilaisia ja hauskoja.

”Opiskelijoilla on ideoita, joita me pitkään työelämässä olleet emme tule ajatelleeksikaan. Myös työelämässä vaaditaan uusia ideoita ja kykyä toteuttaa niitä. Juuri tätä harjoittelemme kursseilla”, Skjäl kiteyttää.