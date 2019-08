Työllisyysasteen nostaminen on otettava tosissaan - Keskuskauppakamari julkaisee työllisyystavoitelaskurin

Ville Kajala johtavaksi asiantuntijaksi, Mauri Kotamäki pääekonomistiksi, Emmiliina Kujanpää johtavaksi veroasiantuntijaksi 15.8.2019 11:30:44 EEST | Tiedote

Oikeustieteen kandidaatti Ville Kajala on nimitetty Keskuskauppakamarin johtavaksi asiantuntijaksi vastuualueenaan yhtiöoikeus, corporate governance ja arvopaperimarkkinajuridiikka. Hän ottaa hoitaakseen myös Keskuskauppakamarin lakivaliokunnan. Kajala siirtyy Keskuskauppakamariin Finanssivalvonnasta, jossa hän on toiminut johtavana asiantuntijana. Kajala aloittaa tehtävässään lokakuussa. Valtiotieteiden tohtori Mauri Kotamäki on nimitetty Keskuskauppakamarin pääekonomistiksi. Aiemmin Kotamäki on toiminut Keskuskauppakamarin johtavana ekonomistina ja ekonomistina Työeläkevakuuttajat Tela ry:ssa, valtiovarainministeriössä ja Suomen Pankissa sekä tutkijana Palkansaajien tutkimuslaitoksessa. Kotamäen vastuulle kuuluu ajankohtaisten talouteen liittyvien asioiden seuraaminen ja kommentointi. Lisäksi esimerkiksi neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Keskuskauppakamarin talouskatsaus, suuri veroselvitys ja ensi viikolla ensimmäistä kertaa julkaistava Keskuskauppakamarin työllisyystavoitelaskuri. Ka