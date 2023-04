Työllisyyskatsaus maaliskuu: Työttömyys on kasvussa (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Työttömien työnhakijoiden määrä pienentyi yhdessä viidestä Pohjanmaan ELY-keskuksen seutukunnista. Työttömyys pienentyi vuotta aiempaan nähden vain Vaasan seudulla 77 henkilöllä (- 2 %). Työttömien määrä kasvoi Suupohjan rannikkoseudulla 165 henkilöllä (+ 57 %), Pietarsaaren seudulla 137 henkilöllä (+ 15 %), Kokkolan seutukunnassa 182 henkilöllä (+ 10 %) ja Kaustisen seutukunnassa 52 henkilöllä (+ 13 %). Pohjanmaan ELY-keskusalueen seutukunnista alhaisin työttömyysaste oli Pietarsaaren seutukunnassa (4,6 %).

- Työttömyys jatkoi kasvuaan maaliskuussa Pohjanmaan ELY-keskusalueella ja kääntyi kasvuun nyt myös koko maan tasolla. Lomautusten määrä on edelleen korkealla kasvihuonetilanteen vuoksi vuoden takaiseen verrattuna, vaikkakin lomautukset ovat loppumassa huhtikuun aikana. Muita pienehköjä lomautuksia on ilmoitettu myös Pohjanmaan TE-toimistoon maaliskuun aikana, Pohjanmaan TE-toimiston johtaja Mika Palosaari kommentoi.

Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi useissa ikäryhmissä. Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi eniten 30-34-vuotiaiden ikäryhmässä, kasvua oli 134 henkilöä vuodentakaiseen verrattuna (+ 21,2 %). Määrällisesti eniten vähennystä oli 60–64-vuotiaiden ikäryhmässä, 66 henkilöä vuotta aiempaan nähden

(- 6,2 %). Maaliskuun lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 827, mikä on 105 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan ja 52 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 2 579 eli 43 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (37 % kaikista työttömistä työnhakijoista). 60–64-vuotiaiden ikäryhmässä oli eniten työttömiä työnhakijoita eli kaikkiaan 999 työtöntä.

Työttömien määrä pienentyi määrällisesti eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä (-71). Työttömien määrä sen sijaan kasvoi eniten ammatteihin luokittelemattomien ryhmässä (+ 155).

Palveluissa olevien määrä on kasvanut 1,6 % ja työttömyys lisääntynyt 7,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. Työvoimakoulutuksessa oli 109 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten, yhteensä 1 089 henkilöä. Omaehtoisessa opiskelussa oli 1 078 henkilöä, mikä on 165 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistui 851 henkilöä, mikä on 19 enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Pohjanmaan TE-toimistoon maaliskuun aikana 2 923, mikä on 846 vähemmän (- 22,4 %) kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Uusien avointen työpaikkojen määrä pienentyi kaikissa ammattiryhmissä, eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä (-343).