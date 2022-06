Työlupalinjaus nopeuttaa kansainvälisiä rekrytointeja (Etelä-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa)

Alueellisen työlupalinjauksen tarkoitus on tukea työvoiman saatavuutta ELY-keskusten alueilla. Saatavuusharkintakokeilussa mukana olevien ELY-keskusten päivitetty työlupalinjaus astuu voimaan 3.6.2022 Etelä-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusalueilla. Kaikkia neljää ELY-keskusaluetta kuvaa se, että osaajapula on monin paikoin kroonistunut ja rekrytointiongelmia on laajasti eri aloilla. Neljän ELY-keskusalueen yhteinen työlupalinjaus perustuu hallituksen kehysriihen kirjaukseen saatavuusharkinnan lieventämiskokeilun käynnistämisestä. Kokeilu kestää 27.10.2021-28.02.2023. Työlupalinjausta päivitetään säännöllisesti puolivuosittain.

Päivitetystä työlupalinjauksesta poistettiin kaivos ja louhostyöntekijät sekä metsurit ja metsätyöntekijät. Työlupalinjaukseen lisättiin maansiirtokoneiden kuljettajat. Saatavuusharkintakokeilun vaikutuksia seurataan säännöllisesti alueilla. Työntekijän oleskelulupien osaratkaisukatsauksen mukaan viiden kuukauden kokeilujaksolla on tehty jo nyt saman verran osapäätöksiä kuin koko 2019 vuoden aikana. Kyseessä on valtakunnallinen trendi, että kansainvälisiä rekrytointeja tehdään enemmän kuin aikaisempina vuosina. Kokeilualueiden työlupien määrä oli 15 % koko maan työluvista vuonna 2021. Kokeilualueilla on eniten osaratkaisuja tehty ammattinimikkeille: hitsaaja ja kaasuleikkaajat, puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät sekä turkiseläinten ja porojen kasvattajat. Kansainväliset rekrytoinnit ovat mainettaan helpompia Saatavuusharkintakokeilussa mukana olevat ELY-keskukset ovat suunnitelleet ja toteuttaneet työnantajille suunnatun videon, jolla lisätään tietoisuutta työlupalinjauksesta, ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnasta sekä rekrytointiprosesseista EU/ETA –alueiden ulkopuolelta. Videossa avataan eri viranomaisten roolit rekrytointiprosessissa sekä huomioidaan työnantajien ja työntekijöiden vastuut osana rekrytointi, - maahantulo- ja asettautumisprosessia. Työlupien osaratkaisujen käsittelyajat ovat laskeneet merkittävästi viime vuosina. Kun vuonna 2018 käsittelyaikojen mediaani osaratkaisuille oli 109 päivää, on käsittelyajan mediaani laskenut 27 päivään vuonna 2021. Valtakunnallinen tavoite on, että koko työlupaprosessi kestäisi maksimissaan kuukauden.

