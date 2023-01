Työmarkkinabarometri: Itä-Suomessa merkittävä pudotus työllistämisnäkymissä

”Barometrimme näyttää, että työllistämisnäkymät säilyvät hyvinä, mikä on tärkeää tällaisina haasteellisina aikoina. Osaajapula vaivaa edelleen ja on meille kaikille iso, moniulotteinen haaste ratkaistavaksi. Ongelmaa voidaan osittain lieventää esimerkiksi ulkomaisen työvoiman avulla, tarjoamalla osaajille täydentävää täsmäkoulutusta sekä poistamalla työllistymistä heikentäviä kannustinloukkuja. Itä-Suomen heikentyneet näkymät ovat todennäköisesti tulosta viennin ja tuonnin supistumisesta, mikä on pitkittyneen Ukrainan sodan vaikutusta,” kommentoi ManpowerGroupin Suomen ja Baltian toimitusjohtaja Matti Kariola.

Globaali työmarkkinabarometri ennustaa suomalaisten työnantajien rekrytointiaikeiden heikentyvän tammi-maaliskuussa 2023. Barometrin työllistämisnäkymiä kuvaava kausitasoitettu indikaattori on +27 prosenttiyksikköä. Edelliseen neljännekseen verrattuna laskua on 1 prosenttiyksikkö.

Työllistämisnäkymät tammi–maaliskuussa 2023 eri toimialoilla Suomessa:

Päivittäistavarakauppa- ja palvelut +37

Tietotekniikka-ala (IT) +35

Kuljetus ja logistiikka +34

Teollisuus +31

Pankki-, rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöala +29

Muu +29

Terveydenhuolto ja biotieteet +17

Energia-ala -3

Viestintä- ja telekommunikaatiopalvelut -17

Pohjois- ja Länsi-Suomessa parhaimmat työllisyysnäkymät

Alueellisesti parhaat työllistämisnäkymät ovat Pohjois-Suomessa, jossa rekrytointiaikeita kuvaava indikaattori +34, on noussut 2 prosenttiyksikköä viime vuosineljänneksestä. Itä-Suomessa työnantajien työllistämisnäkymissä on raju pudotus – indikaattori on laskenut +21:stä +12:een.

Työllistämisnäkymät tammi–maaliskuussa 2023 eri puolilla Suomea:

Pohjois-Suomi +34

Länsi-Suomi +33

Etelä-Suomi +28

Itä-Suomi +12

Globaalisti ensimmäisen kvartaalin rekrytointinäkymät jatkuvat vahvoina työmarkkinoiden suhdanteen osoittaessa heikkenemisen merkkejä. Mahdollisen maailmanlaajuisen taantuman, nousevan inflaation ja liiketoiminnan kustannusten nousun vaikutukset ovat alkaneet näkyä työmarkkinoilla, mutta lasku ei ole niin jyrkkä kuin talousennusteet ja otsikot antavat ymmärtää.

Haastattelut tehtiin ajalla 13.10–25.11.2022.

Katso täydelliset globaalit tulokset osoitteessa https://go.manpowergroup.com/meos.

Seuraava tutkimus julkaistaan ​​maaliskuussa ja se raportoi vuoden toisen neljänneksen rekrytointiodotuksista.

Työmarkkinabarometri

ManpowerGroupin työmarkkinabarometri on kattavin (lähes 39 000 työnantajaa 41 maassa), tulevaisuuteen katsova työllisyystutkimus, jota käytetään maailmanlaajuisesti. Työllisyysnäkymiä kuvaava indikaattori lasketaan ottamalla niiden työnantajien prosenttiosuus, jotka ennakoivat rekrytointiaktiivisuuden lisääntymistä, ja vähentämällä tästä niiden työnantajien prosenttiosuus, jotka ennakoivat rekrytointiaktiivisuuden vähenemistä. Suomessa tutkimukseen osallistui 520 työnantajaa.