Työmarkkinakeskusjärjestöt: Työ- ja osaamisperusteinen maahanmuutto kaipaa aktiivisia toimia myös seuraavalla hallituskaudella

Väestön ikääntyminen ja työikäisen väestön supistuminen heikentävät Suomen pitkän aikavälin kasvunäkymiä. Monet toimialat kärsivät jo nyt osaajapulasta. Lisääntyvä työ- ja osaamisperusteinen nettomaahanmuutto on keino vahvistaa julkista taloutta ja talouden kasvunäkymiä pitkällä aikavälillä. Työllisyysasteen nostamiseksi tarvitaan myös koulutustason nostoa ja joustavia mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen työuran aikana.



Kuluvalla hallituskaudella on tehty oikeita toimia esimerkiksi lupamenettelyn nopeuttamiseksi ja ennakoitavuuden parantamiseksi monien ryhmien osalta. Tämä työ vaatii jatkoa ja laajentamista, jotta lupamenettely on yhdenvertainen, eikä maahantulijoista muodostu kahden kerroksen väkeä. Myös harmaan talouden ja työperäisen hyväksikäytön torjuntaan on panostettu kuluvalla hallituskaudella. Kehittämisessä ollaan oikealla tiellä, mutta johdonmukaisia toimia tarvitaan lisää.



Järjestöjen mielestä työvoimapulasta kärsivien alojen ja kasvualojen on oltava kansainvälisen rekrytoinnin ytimessä. Ammatinharjoittamisluvan edellyttämien tehtävien osalta osaajien ammattipätevyydestä ei voida kuitenkaan tinkiä. Seuraavalla hallituskaudella on panostettava esimerkiksi maahan muuttaneiden kielikoulutukseen sekä selkeisiin osaamisen tunnistamisen ja tutkintojen tunnustamisen palveluihin.



Työllisyysasteen kestävä nostaminen edellyttää, että työntekijät ja opiskelijat kiinnittyvät aidosti osaksi suomalaisia työmarkkinoita ja työyhteisöjä. Maahanmuuttajille on tarjottava laadukkaita työelämän neuvontapalveluja sekä tietoa Suomen työmarkkinoista ja työnteon ehdoista heidän omalla äidinkielellään. Myös perheenjäsenten asettautumista ja puolison työllistymistä on tuettava.

Keskusjärjestöjen maahanmuuttoaiheinen seminaari järjestetään tänään Helsingissä Tiedekulmassa klo 10.00 – 12.00. Siellä kuullaan kansanedustajien näkemyksiä työperusteisen maahanmuuton tarpeesta ja edistämisestä sekä hyväksikäytön torjunnasta.



Allekirjoittajat:

Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Jarkko Eloranta, Suomen Ammattijärjestöjen Keskusliitto SAK

Pekka Piispanen, Akava ry

Antti Palola, STTK ry