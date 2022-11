Työnhakujätti vaatii loppua salamyhkäisyydelle – jo 1 400 työnantajaa kertonut palkan työnhakijoille

"Taas yksi työpaikkailmoitus, jossa ei kerrota palkkaa. Jos vaihtaa työpaikkaa, mielenkiintoisen työnkuvan lisäksi olennainen osa on palkkaus. Ihan vinkkinä. Sama kuin myisi asuntoa ilman näyttöä tai hintapyyntöä."

Näin kommentoi Duunitorin seuraaja. Vastaavia kommentteja tulee työpaikkailmoituksiin jatkuvalla syötöllä.

Viime keväänä Suomen suurin työnhakupalvelu lanseerasi työnhakukoneessaan uuden palkkaominaisuuden. Näin Duunitori tuo avointen työpaikkojen palkat näkyvästi esille ja antaa hakijoille mahdollisuuden etsiä vain työpaikkailmoituksia, joissa kerrotaan avoimen tehtävän palkka.

Palkkatieto houkuttelee työnhakijoita

Reilussa puolessa vuodessa yli 1 400 työnantajaa on käyttänyt Duunitorin palkkaominaisuutta eli kertonut palkan tai palkkahaitarin yhteensä yli 40 000 työpaikkailmoituksessa. Kyseessä on kirjava joukko työnantajia pienyrityksistä pörssiyhtiöihin. Mukana on julkisia työnantajia, järjestöjä ja yksityistä sektoria, työnantajia ympäri Suomen sekä lukuisia toimialoja aina sosiaali- ja terveydenhuollosta it-alalle.

Muutos kannattaa: Duunitorin datan mukaan palkan sisältävät työpaikkailmoitukset saavat keskimäärin yli 100 prosenttia enemmän lukukertoja kuin muut ilmoitukset. Syitä voi olla muitakin kuin palkkatieto, mutta oletettavasti palkka lisää näkyvyyttä.

”Avoimuus varhaisessa vaiheessa rekrytointiprosessia säästää sekä hakijoiden että työnantajan aikaa. Useiden kyselyjemme ja tutkimustemme mukaan palkka on yksi tärkeimmistä kriteereistä työtä hakiessa ja valtaosa työnhakijoista haluaa palkkatiedon työpaikkailmoituksiin. Koska tämä ei ole vielä yleistä, palkka-avoimuus on työnantajalle mainio tapa erottua edukseen”, sanoo Duunitorin viestintäjohtaja Aino Salonen.

Työnantajan kokeilulla loistavat tulokset

Yksi edelläkävijöistä on PolarPro Henkilöstöratkaisut, joka tarttui Duunitorin haasteeseen ja lisäsi palkat euroina kaikkiin työpaikkailmoituksiinsa. Yritys tarjoaa työvoimaa logistiikan, kuljetuksen ja teollisuuden aloille.

”Duunitori esitteli meille palkkatietotoiminnon, joka on mielestämme hyvä lisä ilmoituksiin. Palkkojen ilmoittaminen työpaikkailmoituksissa on asia, jota pohdimme pitkään, mutta lopulta päätös kokeilla sitä oli helppo”, kertoo PolarPron markkinointipäällikkö Riikka Rantanen.

”Ajattelimme, että näyttämällä palkat karsimme sellaiset hakijat, joiden palkkatavoite on jotain muuta kuin mitä tarjoamme. Tämä pienentää henkilöstön vaihtuvuutta ja tuo meille enemmän sopivia hakijoita.”

Moni ala kärsii työvoimapulasta. Rantanen uskoo, että palkan kertominen auttaa tekijöiden tavoittamisessa.

”Hakijoiden määrä on selkeästi noussut, ja olemme saaneet entistä enemmän osaajia taloon.”

Kokeilun vastaanotto on ollut muutenkin erinomainen.

”Olemme saaneet ainoastaan positiivista palautetta sekä työnhakijoilta että työnantaja-asiakkailtamme. Aiomme ehdottomasti jatkaa palkan kertomista ilmoituksissa, sillä muutos on parantanut hakijakokemusta ja lisännyt hakijoiden kiinnostusta meitä kohtaan”, Rantanen sanoo.

Ravintola-alan yritys edistää reilua palkkausta

Myös tunnettuja ravintoloita pyörittävä W-Restaurants-yritys on kokeillut läpinäkyvämpää linjaa. Operatiivinen johtaja Jani Pesonen uskoo, että palkka-avoimuus on yksi tapa houkutella ihmisiä takaisin vakavasta työvoimapulasta kärsivälle alalle.

”Haluamme yrityksenä olla mukana edistämässä avointa palkkakeskustelua työmarkkinoilla sekä tuomassa horeca-alaa esille. Valitettavasti ala koetaan edelleen matalapalkka-alaksi, jolla ei tarvitse korkeaa koulutusta tai osaamista, vaikka ala on merkittävä ja monipuolinen työllistäjä”, hän sanoo.

Rekrytoinnin palkka-avoimuus on tärkeää viestintää myös omalle henkilöstölle.

”Haluamme korostaa yrityksemme arvomaailmaa tasa-arvoisen palkkauksen puolesta. Se tarkoittaa, että samaa työtä tekevien tulee olla saman palkkahaitarin sisällä. Olemme tänä vuonna korjanneet palkkarakennettamme, jotta se olisi mahdollisimman oikeudenmukainen ja läpinäkyvä. Kun palkkatieto on ilmoituksessa, myös yrityksen nykyiset työntekijät tietävät, missä haarukassa tehtäväkohtainen palkkataso pyörii.”

Palkka-avoimuus edellyttää, että palkat ovat perusteltavissa hakijoille ja henkilöstölle.

”Luonnollisesti työnhakijat ovat ilmoittaneet haluavansa haitarin yläpään palkkaa, mutta sitä on arvioitu hakijan kokemuksen ja osaamisen mukaan. Tehtäväkohtaiset ja kokemuksen tuomat palkkaerot olemme perustelleet haastatteluvaiheessa”, Pesonen kertoo.

”Tärkeintä on ollut ensin korjata palkkaerot ja lisätä avoimuutta yrityksen sisällä, jotta olemme pystyneet avaamaan palkkahaitarit rekrytoinneissa. On myös tärkeää sitoutua ilmoitettuihin palkkoihin, koska ne on ajateltu niin kannattavuuden kuin houkuttelevuuden kautta.”

Muutos tapahtuu tuskastuttavan hitaasti

”Me Duunitorilla lisäsimme kaksi vuotta sitten palkan omiin työpaikkailmoituksiimme ja olemme siitä lähtien kannustaneet työnantajia rekrytoinnin palkka-avoimuuteen. Missiomme on maratonjuoksu: palkkojen salailu istuu Suomessa tiukassa, ja suuret laivat kääntyvät tuskaisen hitaasti”, Aino Salonen kuvaa.

Edelläkävijätyönantajista huolimatta valtaosa työpaikkailmoituksista jatkaa salamyhkäisellä linjalla. Esimerkiksi marraskuun alussa Duunitorilla oli julki yli 40 000 työpaikkailmoitusta, joista vain alle tuhannessa ilmoituksessa, noin kahdessa prosentissa, kerrotaan tehtävän palkka.

Koska palkkatiedoille on suuri kysyntä ja osaajapula kaipaa ratkaisuja, työnhakupalvelu on valmis tekemään hartiavoimin työtä muutoksen eteen.

”Lisäämme palkkahaitarit tai arviot niistä työpaikkailmoituksiin tavalla tai toisella. Työnantajan kertoma tieto olisi tietysti luotettavin tapa avata palkkausta. Jos sitä ei ole tarjolla, on käytettävä muita lähteitä, kuten työntekijöiden kertomia palkkatietoja ja tilastoja”, Salonen sanoo.

Duunitorin toimitusjohtaja Thomas Grönholm nosti aiheen esille ja vetosi alan toimijoihin viime viikolla Duunitorin järjestämässä Rekrygaalassa.

”Haastamme koko rekrytointialan sekä kaikki Suomen työnantajat ja työnhakupalvelut näyttämään mallia koko Pohjolassa. Kerrotaan palkasta heti työpaikkailmoituksessa – näin tavoitamme parhaat osaajat tehtävään”, Grönholm sanoi.

Palkan avaus voi olla vaikeaa – 5 vinkkiä työnantajalle

Moni työnantaja pitää palkkauksen avaamista kimuranttina. Myös PolarPron Riikka Rantanen on huomannut, ettei se ole aina helppoa.

”Meillä on paljon erilaisia tehtäviä ja asiakkaita, joiden palkkaus koostuu useasta eri tekijästä, kuten olosuhteista, työajoista, erilaisista kannusteista ja hakijan osaamisesta. Meidän pitää olla koko ajan tilanteen tasalla, jotta annamme työpaikkailmoituksissa oikeaa tietoa”, Rantanen kertoo.

Duunitorin Aino Salonen vinkkaa, miten palkkauksesta kannattaa viestiä työpaikkailmoituksessa: