Työntekijän seksuaalisesta häirinnästä ehdollista vankeutta toimitusjohtajalle

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta muistutti koronavarotoimista rajoilla ja yleisötilaisuuksissa 9.6.2021 08:12:44 EEST | Tiedote

Epidemiatilanne Pohjois-Suomessa on rauhoittunut ja yleinen tautitilanne on parantunut jo pitkään. Aluehallintoviraston yleisten kokousten kokoontumisrajoitukset ovat päättyneet sekä Pohjois-Pohjanmaalla että Kainuussa 1.6.2021. Alueet ovat perustasolla, mutta tartuntatautilain 58 c pykälän määräyksiä, rajanylityspaikoilla terveystarkastuksia koskevia aluehallintovirastojen päätöksiä sekä valtioneuvoston asettamia ravintolarajoituksia on yhä noudatettava.