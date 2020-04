Työpaikkojen yhteistoiminnan merkitys korostuu muutostilanteissa – kansainvälisen työturvallisuuspäivän webinaari 28.4. klo 9–12

Yhteistoiminta on Työturvallisuuskeskuksen järjestämän kansainvälisen työturvallisuuspäivän 28.4. webinaarin teemana.

Työsuojelun yhteistoiminta koskee kaikkia työpaikkoja niiden koosta tai toimialasta riippumatta.

"Poikkeustilanteessa yhteistoiminta on tärkeää ja tarvittava yhteydenpito voidaan hoitaa esimerkiksi etäyhteyksien avulla", havainnollistaa Työturvallisuuskeskuksen toimitusjohtaja Rauno Hanhela.



Työsuojelun yhteistoiminnassa keskeisessä roolissa ovat henkilöstöä edustava työsuojeluvaltuutettu ja työnantajaa edustava työsuojelupäällikkö. Kun työpaikalla on vähintään 20 työntekijää, perustetaan myös työsuojelutoimikunta. Jos pienelle työpaikalle ei ole valittu työsuojeluvaltuutettua, yhteistoiminta-asiat käsitellään työntekijän ja esimiehen kesken.



Työnantajalla on vastuu siitä, että työ on turvallista. Työsuojelun yhteistoiminnassa käsitellään työntekijöiden terveyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin vaikuttavat asiat ja niitä koskevat muutokset.

Työelämän muutokset haastavat yhteistoimintaa. Viime vuosina esimerkiksi väkivallan uhka on työpaikoilla kasvanut sekä uusia kemiallisia ja fysikaalisia riskejä on ilmaantunut entisten rinnalle.

Työsuojeluhenkilöiden asiantuntijarooli korostuu



Hanhelan mukaan yhteiset työpaikat ovat yhä monimutkaisempia. Yhteisellä työpaikalla työntekijät ovat töissä usean eri työnantajan palveluksessa. Työsuhteet ovat entistä monipuolisempia vuokratyön yleistyessä. Työsuojelun yhteistoiminnan organisointi on tärkeää työn muuttuessa.



"Kun työn muutostahti kiihtyy, johdon ja linjaesimiesten rooli korostuu päivittäisessä työsuojeluyhteistoiminnassa. Samalla työturvallisuuden osaamistarpeet lisääntyvät työpaikoilla. Tämä korostaa työsuojeluhenkilöiden asiantuntijaroolia", sanoo Hanhela.

Työturvallisuuskeskus täyttää tänä vuonna 50 vuotta ja yhteistoiminta on myös juhlavuoden teemana.



"Yhteinen ymmärrys ja tahto sekä luottamus ovat onnistuneen yhteistoiminnan ydinasioita", toteaa Hanhela.



Kansainvälistä työturvallisuuspäivää vietetään 28.4.2020 maailmanlaajuisesti. Päivän viettoa koordinoi kansainvälinen työjärjestö ILO. Päivänä muistetaan myös työssään menehtyneitä työntekijöitä.



Aika: 28.4.2020 klo 9 - 12

Paikka: Webinaari

Webinaari on avoin ja maksuton.

