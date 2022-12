Työperäinen maahanmuutto -hanke on voittanut Puhtausalan vuoden teko -palkinnon

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian hankkeessa on edistetty ennakkoluulottomasti työperäistä maahanmuuttoa puhtausalalle. Uusista puhtausalan osaajista on tarkoitus tulla osa suomalaista yhteiskuntaa. Hankkeessa on huomioitu myös eettinen näkökulma.

– Kaikki Puhtausalan vuoden teko -finalistit ovat kehittäneet ansiokkaasti suomalaista työ- ja elinkeinoelämää ja vastaavat työelämän osaamistarpeisiin. Tämän vuoden aikana on pyritty edistämään ammatillisen koulutuksen tutkintovientiä avaamalla mahdollisuudet vientiin kaikille koulutuksen järjestäjille. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian Työperäinen maahanmuutto -hanke tukee erinomaisista finalisteista parhaiten työelämän ja samalla myös ammatillisen koulutuksen kehittämistä, sanoo voittajan valinnut Arto Pekkala Opetushallituksen Ammatillisesta koulutusyksiköstä.

Koulutuksen kannalta keskeinen osuus, eli verkkokoulutus, oli toteutettu koulutusohjelmassa nerokkaasti. Riverian opettajat ovat käyttäneet monipuolisesti luovuuttaan ja osaamistaan verkon kautta tapahtuvassa koulutuksessa.

– Ensimmäiset Myanmarista Suomeen siirtyneet osaajat ovat jo mukana työelämässä, ja heidän ammatillisesta osaamisestaan on saatu kiitosta työnantajan edustajalta, sanoo Puhtausala ry:n johtaja Sari Mattila.

Tavoitteena 75 osaajaa



Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian Työperäinen maahanmuutto -hankkeen tavoitteena on kouluttaa Suomeen puhtausalalle 75 uutta osaajaa Myanmarista. Opiskelu tapahtui alkuun etänä suomalaisen koulutusjärjestelmän kautta. Opiskelijat tulivat Suomeen etäopiskelujakson jälkeen kesällä 2022 ja tekevät töitä suomalaisissa yrityksissä sekä jatkavat tutkinnot loppuun oppisopimuksilla. Suomalaisen tutkinnon ja työpaikan avulla on mahdollisuus saada pysyvä oleskelulupa tai kansalaisuus Suomeen ja sitä kautta myös perheenjäsenet yhteen.

Vuoden teoksi olivat ehdokkaina Työperäisen maahanmuutto -hankkeen lisäksi Palmia Oy toimitilapalveluiden ja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan Puhtausalan ketterä ammattitutkinto eri kieli- ja kulttuuritaustaisille työntekijöille sekä Tampereen Tilapalvelut Oy:n ja Pirkanmaan Voimia Oy:n Siivottavuus-toimintamalli.