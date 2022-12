Työttömiä Lapissa 630 vähemmän kuin vuotta aiemmin

Lapin maahanmuuttostrategia 2030+ on julkaistu 8.12.2022 08:25:33 EET | Tiedote

Lapin maahanmuuttostrategian visiona on, että Lappi on koti kaikille. Vision mukaisesti kaikilla on hyvä elää, työskennellä, opiskella sekä mahdollisuus rakentaa omannäköinen elämä Lapissa.