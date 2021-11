Työttömiä lokakuussa alle 8 900

Lapissa oli lokakuun lopussa 8 870 työtöntä työnhakijaa, joista lomautettuja 720. Työttömiä oli lähes 1 800 (­17 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lomautettujen määrä on puolittunut viime vuodesta.

Työttömien osuus työvoimasta oli lokakuun lopussa Lapissa 11,0 % ja koko maassa 9,8 %. Työttömien osuus työvoimasta oli Lapissa alin Pohjois­Lapin (10,3 %), Kemi­Tornion (10,4 %) ja Rovaniemen (10,6 %) seutukunnissa. Korkein osuus oli Itä­Lapissa (14,2 %).

Työvoiman saatavuushaasteet lisääntyneet

Lapissa on työtä tarjolla lappilaisille ja muualta tuleville. Kuukauden aikana TE-palveluihin ilmoitettiin 4 000 työpaikkaa. Alkuvuoden aikana työpaikkoja on ilmoitettu avoimeksi yli 29 500, mikä on enemmän kuin aiempina vuosina koko vuoden aikana.

Työvoiman kysynnän myötä työvoiman saatavuushaasteet ovat lisääntyneet entisestään. Työnantajahaastattelun mukaan työvoimaa hankkineista lappilaisista toimipaikoista joka toinen on kokenut rekrytointiongelmia. Rekrytointiongelmia kokeneiden osuus on Lapissa maan korkein.

Tällä hetkellä työvoiman saatavuushaasteissa näkyy erityisesti matkailun kausiluonteisen työvoiman tarve. Yritykset eivät ole voineet hakea työvoimaa varautuen ja ennakoiden kuten ennen, koska työvoimatarpeiden arviointi on ollut koronatilanteesta johtuen vaikeaa.

Työvoiman saatavuuden edistämiseen tarvitaan yhteistyötä ja uudenlaisia toimia

Työmarkkinoilla on nyt liikehdintää ja toimijoiden työpanosta, kumppanuutta ja yhteistyötä sekä uudenlaisia toimia tarvitaan työvoiman saatavuuden edistämiseksi. Haasteet ovat moninaisia ja työvoiman saatavuudessa on osaamisen lisäksi kyse myös asuinpaikkakunnan palvelutarjonnasta ja imagosta sekä työnantajakuvasta ja työelämän kehittämistarpeista. Työnantajat hakevat työntekijöitä samanaikaisestikin monin eri kanavin, TE-palvelujen lisäksi suoraan omilla ilmoituksillaan, henkilöstöpalveluyritysten kautta, sosiaalisessa mediassa ja sähköisillä työnhakukanavilla

Lapin ELY-keskuksen lokakuun 2021 työllisyyskatsaus löytyy kokonaisuudessaan selainversiona ja pdf-muodossa osoitteesta: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/Lappi.aspx

Seuraava työllisyyskatsaus (marraskuu 2021) julkaistaan 21.12.2021.