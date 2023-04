Työttömien määrä Pirkanmaalla kasvoi maaliskuussa vuoden takaisesta, mutta laski helmikuusta 2023

Uusia avoimia työpaikkoja oli edelleen merkittävä määrä, 12 576 kpl. Vuosi sitten niitä oli 2 605 kpl vähemmän.

Koko maassa työttömien työnhakijoiden määrä oli 253 876 henkilöä, joista lomautettujen osuus 22 945 henkilöä. Työttömien ja lomautettujen määrä nousi koko maassa vuositasolla 3 154 henkilöllä, eli 1,3 prosenttia.

Pirkanmaan työttömyysaste oli Pohjanmaan 6,2 %, Etelä-Pohjanmaan 6,7 % jälkeen kolmannella sijalla ollen 8,6 %. Koko maan keskimääräinen työttömyysaste oli 9,6 %.

Työttömyyden suotuisa kehitys saattaa hidastua

Trendiviivan mukaan työttömyyden kehityksen suunta on muuttunut. Trendi on kehittynyt positiiviseen suuntaan muutaman vuoden ajan. Vuoden 2023 osalta odotetaan edelleen työttömyysasteelta ja lukumäärältä matalampaa arvoa kuin edellisinä vuosina on ollut. Suotuisa kehitys saattaa kuitenkin hidastua odotettua nopeammin. Lievä hidastuminen näkyi jo nyt helmikuussa, mutta selvempi muutos tapahtuu aikaisintaan toisella neljänneksellä 2023. Loppuvuoden osalta arviota on vielä vaikea sanoa. Lievä lasku kevään luvuista on mahdollinen.