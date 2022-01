Työttömyys joulukuussa 12,9 prosenttia

Joulukuun nostoja:

Työttömien ja lomautettujen määrä laski vuoden takaiseen verrattuna.

Pitkäaikaistyöttömien määrä oli korkeammalla tasolla kuin vuosi sitten.

Uusia avoimia työpaikkoja oli enemmän kuin vuosi sitten.

Viisi kuntaa pääsi joulukuussa alle 10 % työttömyyteen.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikissa kunnissa. Suhteellisesti eniten laskua tapahtui Kyyjärvellä (-46,1 %). Suhteellisesti eniten työttömiä työnhakijoita oli Saarijärvellä (15,3 %) ja vähiten Kyyjärvellä (8,2 %). Yhteensä viisi Keski-Suomen kuntaa saavutti alle 10 prosentin työttömyyden.

Keski-Suomessa oli uusia avoimia paikkoja joulukuun aikana 2 783, mikä on 383 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Kaikkiaan joulukuussa oli avoinna 5 705 työpaikkaa, mikä on 1 578 enemmän kuin vuosi sitten. Työpaikoista täytettiin joulukuun aikana 348, joista 57 täyttyi työ- ja elinkeinotoimiston hakijalla.

Palkkatuella työllistettyjen määrä yhteensä on kasvanut ja yksityiselle sektorille työllistettyjen määrä on noussut. Yksityiselle sektorille työllistettyjen työttömien määrä oli vuonna 2021 suurin verrattuna viimeiseen neljään vuoteen (2018–2021).

Pitkäaikaistyöttömyys Keski-Suomessa

Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut. Muutos näkyy aikaisempaa enemmän myös nuoremmissa ikäryhmissä. Kahden vuoden aikana (joulukuu 2019 vrt. joulukuu 2021) pitkäaikaistyöttömyydessä on tapahtunut kasvua ikäryhmässä 20–24-vuotiaat 133 % ja ikäryhmässä 25–29-vuotiaat 92,3 %. Valtakunnallisesti tarkasteltuna kasvu on 20–24-vuotiaiden ikäryhmässä ollut hieman suurempaa Keski-Suomessa kuin Suomessa keskimäärin, mutta ikäryhmässä 25–29-vuotiaat valtakunnallisesti kasvu on ollut jopa 114,7 % (Keski-Suomi 92,3 %).

Tarkasteltaessa pitkäaikaistyöttömyyttä eri ammattiryhmien näkökulmasta on näkyvissä muutos mm. palvelu- ja myyntityöntekijöiden osalta. Vuodet 2020 ja 2021 ovat olleet koronapandemian takia haastavaa aikaa esimerkiksi palvelusektorilla, mikä osaltaan voi selittää edellä mainittua kasvua.

Keski-Suomen työllisyyskatsaus joulukuu 2021 (pdf)