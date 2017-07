Työttömyys kääntyi laskuun yhteiskunta-alan korkeakoulutetuilla

Menestyvän kunnan takana on osaava henkilöstö 31.3.2017 10:32 | Tiedote

Kuntavaaleissa 9. huhtikuuta valitaan lähes 9000 kunnanvaltuutettua päättämään kuntien asioista seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Valtuusto tekee päätökset, mutta toimiva hallinto on kunnan keskushermosto, joka valmistelee ja toteuttaa poliitikkojen päätökset sekä huolehtii kuntalaisten sujuvasta arjesta ja palveluista. - Hallinnon asiantuntijoiden osaamisesta on erityisen tärkeä huolehtia tulevalla valtuustokaudella, kun kuntakenttä on myllerryksessä, Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen (YKA) toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen toteaa. Maakunta- ja soteuudistus muokkaavat kuntien tehtäväkenttää uusiksi. Lisäksi kuntalaisten lisääntyvä valinnanvapaus sekä palveluiden hankinta yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta vaikuttavat olennaisesti henkilöstön osaamistarpeisiin. YKA on ollut mukana kehittämässä kunta- ja alueyhteisöjen palveluosaamisen erikoistumiskoulutusta yhteistyössä hallintotieteitä kouluttavien yliopistojen kanssa. Uudista ja vaikuta palveluosaamisella –koulutus alkaa vuoden 2018