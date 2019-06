Työttömyysturva paranee yli 20 000 suomalaisella

1. heinäkuuta 2019 astuu voimaan lakimuutos, joka parantaa yrittäjien perheenjäsenten asemaa työttömyysturvassa. Muutoksen myötä yrityksessä työskentelevät yrittäjien ei omistavat perheenjäsenet ovat palkansaajia.

Voimassa olevan työttömyysturvalain mukaan yrityksessä työskentelevä yrittäjän perheenjäsen voi olla yrittäjä, vaikka henkilöllä itsellään ei olisi lainkaan omistusta tai määräysvaltaa yrityksessä. Tämä poikkeaa jonkin verran eläkelakien määritelmistä. Seurauksena on ollut väärin vakuuttamista työttömyysturvassa, jolloin yrittäjien perheenjäseniä on jäänyt työttömyysturvan ulkopuolelle.

”Yrittäjien perheenjäsenten kohtelu työttömyysturvassa on ollut törkeää. Pahimmillaan seurauksena on ollut jopa useiden kymmenien tuhansien eurojen takaisinperintöjä”, toteaa YTK:n työttömyysturva-asiantuntija Petja Eklund.

Lakimuutoksen myötä yrittäjien perheenjäsenillä on mahdollisuus palkansaajien työttömyysturvaan. Edellytyksenä on, että henkilö liittyy palkansaajien työttömyyskassan, kuten YTK:n jäseneksi. Jos yrittäjän perheenjäsen ei jo ole palkansaajakassan jäsen, kannattaa liittyä heti 1.7. Jos on yrittäjäkassan jäsen, kannattaa jäsenyys vaihtaa palkansaajakassaan heti 1.7.

”Olemme erittäin tyytyväisiä muutoksesta. Voimassa ollut laki on aiheuttanut jäsenillemme kohtuuttomia tilanteita. Muutos on hyvä ja pitkään odotettu. Kun tahtoa riittää, voidaan työttömyysturvaa kehittää paremmaksi”, kiittelee YTK:n toimitusjohtaja Sanna Alamäki.

Työssäoloehdon yhdenmukaistaminen jää vielä toteutumatta

Vaikka yrittäjän ei omistava perheenjäsen on jatkossa normaali palkansaaja, on työttömyyspäivärahan edellytyksenä olevaan työssäoloehtoon tehty tätä ryhmää koskeva poikkeus. Se on 52 kalenteriviikkoa eli kaksi kertaa pidempi kuin muilla palkansaajilla, joiden työssäoloehdon pituus on 26 kalenteriviikkoa.

”Pidempi työssäoloehto asettaa ei omistavan perheenjäsenen edelleen perusteetta eriarvoiseen asemaan muihin palkansaajiin verrattuna. Työssäoloehdon tulisi olla kaikille palkansaajille sama”, sanoo YTK:n työttömyysturva-asiantuntija Petja Eklund.