Työuupumus yleistyy – Mikä saa meidät väsymään?

Uutuuskirja purkaa työssä jaksamiseen liittyviä myyttejä ja piirtää kuvaa modernista työelämästä

Anni Erkko: Kun ilo katosi – Miten jaksaisimme työelämässä paremmin?

Julkaisuvapaa 19.8.

Töissä jaksaminen on nykyään kortilla. Työuupumus yleistyy ja moni kokee väsymystä, joka ei mene ohi nukkumalla. Mitä sellaista työelämässämme ja yhteiskunnassamme on tapahtunut, joka saa meidät väsymään? Ketkä uupuvat? Ja ennen kaikkea, voiko tilanteelle tehdä jotain?

Työuupumus on pitkään jatkunut tila, johon kuuluvat pysyvä uupuneisuuden tunne, ammatillisen itsetunnon lasku ja kyynistyminen omaa työtä kohtaan. Sen syyt ovat työssä, vaikka sen syntyyn voivat vaikuttaa myös yksityiselämän kriisit. Työuupumus saa alkunsa yksilön kapasiteetin ja työn vaatimusten ristiriidasta. Tyypillisesti työuupumus syntyy siitä, että vaatimuksia ja tekemistä on työssä liikaa. Yllättävää on, että myös liian vähäiset vaatimukset voivat aiheuttaa uupumusta, ja burnoutin rinnalla on alettu puhua myös boreout-ilmiöstä.

Kirjassa Kun ilo katosi tunnetut ja tuntemattomat suomalaiset kertovat uupumuksestaan. Kokemuksestaan puhuvat johtajat, yrittäjät, opintojaan viimeistelevät, päivittäistavaramyyjät, urheilijat ja poliitikot. Kaikkia heitä yhdistää se, että he ovat jaksaneet paljon ja luulleet jaksavansa vielä enemmän. Voimien loppuessa ne ovat loppuneet täysin.

Kokemuksia ristivalotetaan kirjassa työelämän asiantuntijoiden näkemyksillä. Työelämätutkijoiden, työuupumustutkijoiden, työterveyden ammattilaisten ja aivotutkijan avulla piirtyy kuva joka paljastaa, että ihmisten jaksaminen jää nykyisessä yhteiskunnassa monissa kohdin muiden asioiden jalkoihin. Pitää tehostaa, työskennellä nopeammin, saada tuloksia aikaan pienemmällä porukalla, tehdä asioita itseohjautuvammin, ja samaan aikaan koetaan kovia paineita menestyä kaikilla muillakin elämän saroilla.

Työuupumus voi tapahtua kenelle vain. Anni Erkko purkaakin kirjassaan monia työuupumukseen liittyviä myyttejä ja yleistyneitä käsityksiä. Yllättävin havainto työuupumuksen kokeneiden haastatteluissa oli se, että jokainen työuupumuksen kokenut ja siitä toipunut ajatteli, että uupuminen oli yksi heidän elämänsä parhaista kokemuksista. Se pakotti tutkimaan omaa tapaa tehdä työtä ja suhtautua elämään.

Kirjan lopussa on kymmenen oppia työuupumuksesta. Kun ilo katosi -kirjan asiantuntijoilla on myös positiivinen viesti. Työ on tärkeä osa ihmisen elämää, ja se voi tuoda itse kullekin valtavasti hyvinvointia. Työelämässä on paljon voimavaroja lisääviä tekijöitä. Totaalipysähdyksestä toipumiseen etenevä kirja tähtää siihen, että töihin on taas kiva mennä.

Anni Erkko (s. 1983) on toimittaja ja viestintäalan asiantuntija. Hän on työskennellyt muun muassa Aamulehdessä, STT:ssä, Ylellä, Kauppalehdessä ja Kauppalehti Optiossa. Työuupumuksesta hän kiinnostui oman uupumiskokemuksensa jälkeen. Häneltä on ilmestynyt suosittu Uraäidin selviytymisopas (2019).

