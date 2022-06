Tyskaholmenin jätevedenpuhdistamolle lupa jätevesien johtamiseen nykyiselle purkupaikalle toistaiseksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto muutti 7.6.2022 Tyskaholmenin jätevedenpuhdistamon ympäristölupaa Kemiönsaaren Veden hakemuksesta. Lupamuutoksen myötä Tyskaholmenin jätevedenpuhdistamon käsiteltyjen jätevesien purkupaikka pysyy toistaiseksi nykyisellä paikallaan merellä.

Aluehallintovirasto hyväksyi samalla Kemiönsaaren Veden toimittaman purkupaikkaselvityksen. Lisäksi aluehallintovirasto tiukensi lupamääräystä mereen johdettavien jätevesien enimmäispitoisuuksien ja typen poistotehon osalta sekä määräsi hygienisoimaan mereen johdettavat vedet ympärivuotisesti ja tehostamaan typenpoistoa vielä lisää vuodesta 2025 alkaen. Kemiönsaaren Veden tulee selvittää jätevesien nykyisen purkuputken kunto ja sen uusimistarve. Kun purkuputken uusiminen osoittautuu tarpeelliseksi, Kemiönsaaren Veden on laadittava tarkempi selvitys purkupaikkavaihtoehdoista.

Päätös perustuu muun muassa siihen, että puhdistamon kuormitustilanne on muuttunut oleellisesti aiemman lupamenettelyn aikaisesta tilanteesta. Kuormitus merialueelle on vähentynyt kokonaistyppeä lukuun ottamatta selvästi. Puhdistamolta mereen johdettava kuormitus ei kasva vaan säilyy nykyisenkaltaisena vuoden 2040 ennusteen mukaan. Purkuputken uusimisen yhteydessä on kuitenkin luontevaa tarkastella uudelleen, voidaanko purkupaikka siirtää ympäristöolosuhteiltaan parempaan paikkaan.

Päätös on nähtävillä Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa (Kemiönsaaren Vesi, diaarinumero ESAVI/44365/2019). Siihen saa hakea valittamalla muutosta 14.7.2022 saakka.

Aluehallintovirasto myöntää ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisia lupia. Ympäristö- ja vesiluvituksen tavoitteena on ennaltaehkäistä ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa. Lupamenettelyssä sovitetaan yhteen ympäristön käyttöä tai ympäristöön vaikuttavia toimintoja ekologisesti kestävällä tavalla.



