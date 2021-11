Tytti Tuppurainen jatkokaudelle Demarinaisten puheenjohtajaksi

-Edessämme on liittokokouskausi, jonka aikana meidän on lujitettava demokratiaa, tasa-arvoa ja hyvinvointivaltiota. Meidän on puolustettava väsymättä oikeusvaltioperiaatetta ja kehitettävä yhteiskuntaamme entistä avoimemmaksi, reilummaksi ja mukaanottavammaksi. On huolehdittava siitä, ettei ketään jätetä jälkeen, nöyryytettynä ja ohitettuna, olipa kyse työnhausta tai ikäihmisen pankkiasioinnista verkkomaailmassa.

Demarinaiset on kaikkina aikoina tehnyt työtä sen eteen, että tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja syrjimättömyys toteutuisivat niin kotimaassa kuin maailmalla.

Olemme koko 120-vuotisen historiamme ajan aina kulkeneet suurten yhteiskunnallisten uudistusten eturintamassa. Jatkukoon matkamme tällä polulla yhä, seuraavat 120 vuotta, puheenjohtaja Tuppurainen lausui linjapuheessaan.

Hallituksen varsinaiseksi jäseniksi kaudelle 2022–2024 valittiin seuraavat henkilöt:

Tiia Häyry (Helsinki)

Maila Tikkanen (Uusimaa)

Sari Melkko (Kaakkois-Suomi)

Terttu Mäkinen (Häme)

Nina Savinen (Varsinais-Suomi)

Tuula Petäkoski-Hult (Pirkanmaa)

Tuija Ketola (Satakunta)

Tuula Peltonen (Keski-Suomi)

Tytti Luoma (Savo-Karjala)

Kirsi Kandolin (Pohjanmaa)

Helena Ohtonen (Oulu)

Henna Knuuti (Lappi)

Liittokokouksessa käsiteltiin Yhteinen maapallomme- tavoiteasiakirja, sekä kokoukselle tulleet 10 aloitetta.