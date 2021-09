Tyttöjen isille lahjaksi tietokirjoja naisilta

Jaa

"Tympeät tytöt" iskee suoraan tyttöyden kipupisteisiin, "Vitun ruma" kertoo tarkkanäköisesti sosiaalisen median luomista ulkonäköpaineista ja "Runkkarin käsikirja" tarjoaa työkaluja seksuaalisen itse­tunnon kasvattamiseen.

Isänpäivä tekee jälleen tuloaan ja perinteisten lahjaideoiden ohella haluamme tarjota tyttöjen isille myös teoksia, joiden avulla isät voivat ymmärtää tyttäriensä ajatusmaailmaa entistä paremmin ja kannustaa heitä kulkemaan omia polkujaan:

Riina Tanskasen Tympeät tytöt -kirjan värejä, suloisuutta ja vastarintaa pursuavat sarjakuvat iskevät tyttöyden kipupisteisiin. Kirja on riemastuttava ja tuiki tärkeä teos ahtaista asenteista ja arvoista, kehosta ja ulkonäöstä, pelosta ja miellyttämisen halusta.



Katri Norrlinin ja Nelli Kentän Vitun ruma kertoo sosiaalisen median luomista ulkonäköpaineista ja pohtii muun muassa sitä, miksi oma keho hävettää. Tämän kirjan luettuasi ymmärrät myös mitä tarkoittavat termit thisinspirationista male gazeen ja incel-liikkeestä OnlyFansiin.



Ina Mikkolan Runkkarin käsikirja antaa työkaluja seksuaaliterveydestä ja seksistä puhumiseen. Nuorille on hyödyllistä opettaa medialukutaidon ohessa pornolukutaitoa, puhua omien rajojen tuntemisesta ja pornon vastuullisesta kuluttamisesta.



Syksyn uutuskirjoistamme löytyy lahja jokaiselle isälle ja isoisälle - myös perinteisempään makuun:



Risto Isomäen odotettu uutuus Atlantin kuningatar (ilm. 1.10.) on tosielämän aineksista kudottu, tiukasti otteessaan pitävä trilleri, jossa maailma on ajautumassa kohti täysimittaista ilmastokatastrofia.



Mauri Paasilinnan Pedon aika (ilm. 15.9.) luo pelottavan todenmukaisen kauhukuvan lähitulevaisuudestamme. Terroristit iskevät Valkoiseen taloon, ja maailma ajautuu salamavauhtia kolmannen maailmansodan partaalle. Samaan aikaan Yhdysvalloista leviävä virus herättää pelkoja Suomessa asti. Taudin sanotaan olevan ydinpommiakin tehokkaampi ja tarkempi ase.



Siamäk Naghianin uskomaton elämä on koskettava tarina Iranin ja Irakin sodan veteraanista, joka saapui opiskelemaan Suomeen vuonna 1986. Vuonna 2001 hän väitteli tekniikan tohtoriksi ja päätyi Nokian kautta äänentoistolaitteita valmistavan Genelecin toimitusjohtajaksi.



Harva ihminen, tai edes kirjeenvaihtaja, on elämänsä aikana todistanut hätää, kaaosta ja selviytymistä yhtä läheltä kuin pitkän linjan ulkomaantoimittaja Petri Saraste. Kirjeenvaihtaja-uutuuskirjassaan Saraste syventää tuntemuksiaan ulkomaan komennuksiensa ajoilta sekä avaa, mitä kaikkea uutis- ja ajankohtaisohjelmien toimittamiseen sisältyy ja minkälaisia jälkiä se voi tekijäänsä jättää.



Matti Mörttisen Shlomo Zabludowicz – Holokaustin kauhuista suomalaismiljardööriksi

(ilm. 10.9.) vie lukijan aikamatkalle ihmiskunnan historian synkimpien alhojen kautta kylmän sodan poliittisiin ja kaupallisiin kiemuroihin. Mittavan omaisuuden kansainvälisenä asekauppiaana kerännyt Shlomo Zabludowicz (1916–1994) vältteli julkisuutta ja hänen elämästään on kerrottu julkisesti varsin vähän. Mörttisen teos on ensimmäinen kuvaus tästä mystisestä ja monikielisestä, keskitysleiriltä Suomeen päätyneestä maailmankansalaisesta.



Jeremy Dronfieldin Poika joka seurasi isäänsä Auschwitziin (ilm. 21.9.) on isän ja pojan järisyttävä tosielämän selviytymistarina. Vuonna 1939 saksalaiset pidättivät itävaltalaisen Gustav Kleinmannin ja hänen 15-vuotiaan poikansa ja he päätyivät Buchenwaldin keskitysleirin kautta kuolemanleirille Auschwitziin. Rakkautensa ja rohkeutensa avulla kaksikko kohtasi alituisen kuolemanvaaran ja sen täydellisen sattumanvaraisuuden – ja säilyi hengissä.



