Tyttöjen sukuelimiä silvotaan joululomien aikana

Maailmassa elää arvioiden mukaan yli 200 miljoonaa tyttöä ja naista, joiden sukuelimet on silvottu.

Sukuelinten silpominen koskettaa myös monia Suomessa asuvia. Yle uutisoi hiljattain (Yle uutiset 23.11.2018) silpomisvaarassa olevista Suomessa asuvista tytöistä. Riskinä nähdään tyttöjen lähettäminen toimenpidettä varten ulkomaille (Yle uutiset 25.11.2018).

Solidaarisuus-järjestö pyrkii vaikuttamaan silpomisperinteen juurisyihin Itä-Afrikassa. Lounais-Keniassa kristityn kisii-heimon tytöistä lähes jokainen käy läpi ympärileikkauksen lapsena.

”Kisii-yhteisössä silpomisen juurisyy on aikuistumisriitissä, jonka tarkoitus on taata tytön siveys. Vanhemmat tekevät raadollisia valintoja tytön avioliittokelpoisuuden takaamiseksi. He haluavat säästää tytöt pilkalta ja eristämiseltä. Kisii-yhteisössä nimenomaan silpomattomia tyttöjä usein säälitään, ei silvottuja”, kertoo Solidaarisuuden tasa-arvoasiantuntija Maria Väkiparta.

Köyhissä oloissa tyttären naimisiin pääseminen on elinehto. Tyttöjä ei silvota julmuuden takia vaan siksi, että sen vilpittömästi ajatellaan olevan hyväksi tytöille.

”Kerrotaan, että silpomaton tyttö ei voi saada lapsia. Hänestä tulee hedelmätön”, paikallinen asiantuntija Grace Kerubo avaa.

Silpominen kiellettiin Kenian laissa vuonna 2011, mutta se ei ole poistanut silpomisperinnettä kisii-yhteisöstä. Tänäkin jouluna moni tyttö silvotaan, jotta hänestä tulisi yhteisönsä silmissä arvostettu ja kunniallinen nainen.

”Vaikka silpomisen yleisyys on laskenut koko maan tasolla Keniassa, maahan on jäänyt alueita, joilla silpominen ei ole vähentynyt lain myötä”, kertoo Väkiparta.

Lain voimaantulosta on seurannut Keniassa myös ongelmia: tytöt silvotaan salaa rangaistusten pelossa ja heitä lähetetään myös naapurimaihin silvottaviksi. Ympärileikkaus tehdään entistä nuoremmille tytöille.

Joulu on riskiaikaa joutua silvotuksi

Suuri osa tyttöjen silpomisista ajoittuu koulujen loma-aikoihin, jolloin tytöllä on aikaa toipua leikkauksesta ennen koulujen alkamista.

Silpomaton-kampanjan Tytöt turvaan -joulukeräys tukee silpomisen vastaista työtä Keniassa. Keräyksen tuotoilla järjestetään leirejä, joille silpomisvaarassa olevat tytöt pääsevät loma-aikana turvaan. Lisäksi koulutetaan vanhempia, terveydenhoitajia ja yhteisön päättäjiä silpomisen haitoista.

Turvaleireillä puretaan silpomiseen liittyviä myyttejä, jotta tytöt ymmärtävät, miksi silpomista harjoitetaan heidän kulttuurissaan ja millaisia haittoja silpominen aiheuttaa. Tytöille opetetaan heidän oikeuksistaan ja kenen puoleen kääntyä, jos he pelkäävät tulevansa silvotuksi. Leirillä käsitellään myös, miten ympärileikkauksen seurauksien kanssa voi tarvittaessa oppia elämään.

”Muistutamme tyttöjä, että aikuisuus ei vaadi minkään toimenpiteen läpikäymistä ja muuttuminen hiljalleen tytöstä naiseksi on mitä luonnollisin tapa varttua aikuiseksi”, vahvistaa Kerubo.

Joulukeräys käynnistyy 1.12. ja sen tavoitteena on saada suomalaiset keräämään jouluun mennessä 80 000 euroa tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaiseen työhön.

Keräyssumman laskuria voi seurata Silpomaton-kampanjan sivulla osoitteessa www.silpomaton.fi

FAKTALAATIKKO

Silpomista esiintyy yli 30 maassa, eikä se liity mihinkään yksittäiseen uskontoon.

Solidaarisuus-järjestö kouluttaa Kenian kisii-heimon parissa pienten lasten vanhempia, sairaanhoitajia, päättäjiä, viranomaisia, koululaisia, nuoria, miesryhmiä, naisryhmiä, isovanhempia ja opettajia silpomisen haitoista.

Solidaarisuus järjestää lapsille turvaleirejä ja työpajoja, jotta he ymmärtävät mistä silpomisessa on kyse ja oppivat puolustamaan omia oikeuksiaan. Leirin lopussa vanhemmat kutsutaan leirille, jotta he sitoutuisivat säästämään tytöt silpomiselta.

Joulu on tyttöjen sukuelinten silpomisen sesonkiaikaa, koska leikkauksia tehdään silloin, kun kenialaislapset ovat lomalla.