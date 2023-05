Uimakausi alkaa kesäkuussa

Viiden uimarannan veden laatu tehostetussa seurannassa

Helsingin ympäristöpalvelut suosittelee välttämään uimista Ison Kallahden, Marjaniemen ja Rastilan uimarannoilla, jotka ovat näytetulosten perusteella luokiteltu huonoon uimavesiluokkaan.

Näiltä uimarannoilta otetuissa vesinäytteissä on ajoittain havaittu kohonneita suolistoperäisten bakteerien pitoisuuksia. Marjaniemen uimarannalla on tehty laajalti riskinarviointeja ja selvityksiä yhteistyössä ympäristönseurannan kanssa. Kesällä 2022 tehtiin jatkuvatoiminen tryptofaanimittaus, joka kertoo muutoksista veden hygieenisessä laadussa. Mittauksien perusteella pystyttiin arvioimaan kuormituksen aiheutuvan jätevesivuodosta, joka todennäköisimmin laski alueelle läheisen Mustapuron kautta. Lisäksi sateet huuhtovat maassa olevia eläinperäisiä bakteereita puroihin ja ojiin. Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) teki alueella laajoja selvityksiä ja Mustapuron varrelta Kehä I:n itäpuolella löytyi kiinteistön hulevesi- ja jätevesiputkistojen ristiliitos ja lisäksi puronvarrella viemärilinja saneerattiin. Mustapurolla on jatkuvatoiminen kaukoluettava virtaamamittaus, jonka avulla saadaan tietoa vedenlaadun mahdollisesta heikentymisestä Marjaniemen uimarannalla. Tieto on löydettävissä ulkoliikunta.fi-sivustolta.

Ison Kallahden ja Rastilan uimarannoilla uimavedessä todettujen suolistoperäisten bakteerien lähde on vielä epäselvä, mutta uimarannoilla tehdään parhaillaan laajoja selvityksiä mm. selvittämällä uimarantojen lähistölle laskevien purojen ja hulevesilinjojen veden laatua. Lisäksi kaupunkivesien hallintaa tullaan tehostamaan yhteistyössä kaupungin eri organisaatioiden ja HSY:n kanssa.

Helsingin ympäristöpalvelut seuraa tehostetusti Ison Kallahden, Marjaniemen, Pikkukosken ja Rastilan uimarannan vedenlaatua kesän 2023 aikana. Lisäksi tehostettua vedenlaadun seurantaa tehdään Aurinkolahden uimarannalla, joka on luokiteltu tyydyttäväksi.

Vantaanjoen varren uimarantojen veden laatu voi heikentyä runsaiden sateiden yhteydessä

Uimista suositellaan välttämään Pikkukosken, Pakilan ja Tapaninvainion uimarannoilla runsaiden sateiden yhteydessä kesän 2023 ajan. Kesän 2022 tulosten perusteella on todettu, että veden laatu uimarannoilla heikentyy runsaiden sateiden aikaan. Runsaat sateet tarkoittavat, että vuorokauden aikana sataa vähintään 4,5 millimetriä. Myös yläjuoksun sateet vaikuttavat Helsingin uimarantojen uimaveden laatuun. Runsaiden sateiden yhteydessä uimarannan käyttäjiä tiedotetaan myös uimarantojen ilmoitustauluilla.

Vantaanjoen uimarannoilla on ollut uinninrajoituksia myös kesällä 2021 ja 2022.

Uimarantojen vedenlaatua seurataan säännöllisesti

Helsingissä on 25 yleistä uimarantaa. Uimarannoilta otetaan säännöllisesti vesinäytteitä kesän aikana ja veden hygieenistä laatua seurataan määrittämällä vesinäytteistä ulosteperäisiä bakteereita. Lisäksi rannoilla seurataan veden lämpötilaa sekä sinilevien määrää.

Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä uimarannan ilmoitustaululla.

Rantapelastajat uimarannoilla 5.6.−13.8.

Helsingin rantapelastajat päivystävät uimarannoilla tänä vuonna 5. kesäkuuta alkaen ja 13. elokuuta asti. Kyseisenä aikana rantapelastajat päivystävät Aurinkolahden ja Hietarannan uimarannoilla päivittäin kello 10−20, sekä Munkkiniemen, Lauttasaaren, Pikkukosken, Mustikkamaan, Tuorinniemen, Laajasalon, Marjaniemen, Rastilan, Ison Kallahden ja Kallahdenniemen uimarannoilla kello 10−18, myös pyhäpäivinä ja esimerkiksi juhannuksena. Pirkkolan maapohjaisella uimapaikalla Plotilla uiminen on valvottua 5.6.−13.8. päivittäin kello 10−18 juhannusta lukuun ottamatta.

Tupakkalaki kieltää tupakoinnoin edellä mainituilla uimarannoilla kokonaan, ja muillakaan uimarannoilla tupakointia ei suositella. Tavoitteena on suojata erityisesti pieniä lapsia passiivisen tupakoinnin haitoilta. Lisäksi halutaan vähentää tupakoinnista aiheutuvaa roskaantumista ja ympäristöhaittoja. Uimarantojen tupakointikielto on voimassa kesäkaudella eli toukokuun alusta syyskuun loppuun. Uimaranta-alueiden ulkopuolelle ja pienemmille uimarannoille on pystytetty erillään olevia tupakointialueita.

Täksi uimarantakaudeksi rantojen siivouksen henkilökuntamäärää on myös lisätty uimarantojen paremman siisteyden ylläpitämiseksi.

Tänä kesänä Aurinkolahden, Hietarannan ja Pikkukosken uimarannoilla koekäytetään pelastuslautoja pelastusrenkaiden sijaan. Pelastuslaudat ovat tarkoitettu ainoastaan hätätilanteissa käytettäviksi.

Täksikin kesäksi valvotuille uimarannoille on määritetty kevyen vesiliikenteen väylät. Tämä tarkoittaa, että rannoille voi rantautua esimerkiksi sup-laudoilla, soutuveneillä ja kajakeilla. Pääsääntöisesti nämä kevyen vesiliikenteen väylät ovat uimarantojen reunoissa.

Lisäksi Helsingin uimarantojen opasteita uusitaan. Uusiin opasteisiin tulee tietoa esimerkiksi uimarannan palveluista ja säännöistä sekä ohjeita hätätilanteita varten. Uudet opasteet ovat tulossa kaikille Helsingin uimarannoille.