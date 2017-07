Uimavesien hygieeninen laatu hyvä, sinilevää vain vähäisiä määriä

14.7.2017 11:38 | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Tällä viikolla vesinäytteet otettiin Hietarannan, Lauttasaaren ja Munkkiniemen uimarannoilta. Kaikki tutkitut näytteet olivat hygieeniseltä laadultaan hyviä. Uimarannoilta mitatut veden lämpötilat vaihtelevat nyt 18–19 asteen välillä.

Näytteenoton yhteydessä havaittiin pieniä määriä sinilevää Munkkiniemen uimarannalla. Vähäinen sinilevämäärä, joka ei ole silmin havaittavissa, ei estä uimista. Jos vedessä on runsaasti sinilevää, on hyvä välttää uimista tai käydä suihkussa heti uimisen jälkeen.

Merivesi hieman lämmennyt Helsingin edustalla, rannikolla hyvin vähän sinilevää

Meriveden lämpötila on kohonnut viime viikosta parilla asteella ja on nyt 13–14 asteista. Vesi on hieman pitkän ajan keskiarvoa viileämpää. Vesinäytteet otettiin tällä viikolla Villingin ja Sipoon saariston suojaisammilta lahdilta sekä hieman ulommalta merialueelta Porvoon edustalta.

Näytteissä havaittiin sinilevien määrän runsastuneen hieman alkukesästä, mutta niiden määrät ovat yhä hyvin pieniä. Meriveden lämmetessä runsastunevat myös sinilevät.

Suomen ympäristökeskus on jo havainnut avomerellä ensimmäiset sinileväkukinnat. Sopivat tuuli- ja virtausolosuhteet voivat kuljettaa leviä rannikollekin, mutta toistaiseksi rannikon sinilevätilanne on rauhallinen.

Tietoa uimavesistä, levätilanteesta ja merisäästä

Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä kunkin uimarannan ilmoitustaululla. Lisäksi uimavesinäytteiden tuloksista ja näytteenoton yhteydessä tehdyistä sinilevähavainnoista tiedotetaan kesän aikana Helsingin kaupungin Internet-sivuilla sekä viikoittaisilla mediatiedotteilla.

www.hel.fi/uimavesi

Rantapelastajien päivittämät tiedot valvottujen uimarantojen sinilevätilanteesta ja uimaveden lämpötilasta löytyvät palvelusta

https://ulkoliikunta.fi/

Helsingin edustan vesien tilaa voi seurata Helsingin kaupungin tekemien veden laadun mittausten tuloksista:

Lisäksi Helsingin kaupungin ja Ilmatieteenlaitoksen tuottamilta meri.hel.fi -sivuilta voi käydä katsomassa ajankohtaisia merisään tietoja, kuten ilman ja veden lämpötilan sekä tuulen nopeuden ja suunnan.