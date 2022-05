Ukrainan kriisillä ei toistaiseksi laajoja vaikutuksia Kainuuseen

Ukrainan kriisin vaikutukset heijastuvat myös Kainuuseen, mutta merkittäviä muutoksia tilanteeseen ei ole näköpiirissä ainakaan lähikuukausina. Suoraa Venäjän vientikauppaa harjoittavia yrityksiä on maakunnassa vähän, teollisuuden kehitys on ollut vahvaa ja koronarajoitusten purkaminen parantaa näkymiä etenkin palvelualalla.

Yleisen taloustilanteen heikkenemisellä ja pakotteilla on kuitenkin vaikutuksia myös Kainuuseen. Etenkin raaka-aineiden, materiaalien ja energian hintojen sekä kuljetuskustannusten nousu iskevät yritysten kannattavuuteen. Lisäksi komponenttien ja raaka-aineiden saatavuusongelmat vaikeuttavat tuotannon suunnittelua ja heikentävät yritysten toimitusvarmuutta.

Kainuun työllisyystilanne on kehittynyt myönteisesti jo vuosia koronapandemian aiheuttamaa suhteellisen lyhytaikaista takapakkia lukuun ottamatta. Työttömyys on ollut jo lähes vuoden ajan koronakriisiä edeltävää tasoa matalammalla ja työllisyysaste oli viime vuonna parempi kuin vuosikymmeniin. Työtä on paljon tarjolla eikä merkittävää työllisyyden heikentymistä ole näköpiirissä.

Positiivisen kehityksen jatkuminen edellyttää, että löydetään ratkaisuja vaikeaan työvoimapulaan ja vielä vuosia jatkuvaan merkittävään työikäisten määrän vähenemiseen. Onkin tärkeää parantaa kainuulaisten osaamistasoa sekä tukea varsinkin ikääntyneiden, osatyökyisten ja perusasteen koulutuksen varassa olevien työllistymistä. On kuitenkin selvää, että pelkästään kotimainen työvoima ei riitä vastaisuudessakaan ja maahanmuuton merkittävä lisääminen on välttämätöntä.