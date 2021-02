Ulf Stenman valittu Kuntaliiton ruotsinkielisten asioiden johtajaksi

Kommunförbundet och partisekreterarna vädjar om valfred 9.2.2021 08:35:02 EET | Tiedote

Den 18 april är det kommunalval i Finland. Då väljer vi kommunfullmäktige att leda det lokala beslutsfattandet i 293 kommuner på fastlandet de fyra följande åren. Kommunalvalet är kommuninvånarnas viktigaste möjlighet att påverka den egna kommunens närdemokrati. Kommunalvalet ordnas våren 2021 under exceptionella omständigheter. Coronapandemin innebär förändringar i valkampanjerna, röstandet och hela atmosfären inför valet. Vi undertecknade förbinder oss att främja valfreden under kommunalvalet 2021. Valfreden innebär för oss att demokratiska rättigheter tryggas i alla bemärkelser under vårens kommunalval. Valfreden innebär allas fria rätt att ge sitt stöd till en åsikt och rösta på sin kandidat, att ställa upp som kandidat och att rösta på ett tryggt sätt. Valfreden innebär yttrandefrihet och en skyldighet att respektera andras åsikter och följa god sed. Vi förbinder oss att under valfreden främja trygga, okränkbara valkampanjer som respekterar olika åsikter. Vi lovar att ingripa vid