Uljas Pulkkis koodasi tietokonesovelluksen helpottaakseen orkesterille säveltämistä

Pulkkiksen tutkinto jakautuu kolmeen osaan: Score-Tool App -sovellukseen ja sen lähdekoodiin, All the truths we cannot see -oopperaan sekä kirjalliseen raporttiin. Pulkkis tarttui orkestrointiongelmaan, johon on itsekin törmännyt omien teostensa harjoituksissa. Orkestrointi tarkoittaa esimerkiksi säveltäjän tekemiä soitin- tai soitinyhdistelmävalintoja, instrumenttien äänirekistereitä ja dynamiikkaa ja soittajien istuinjärjestystä.

”Joskus tietty instrumentti tai soitinryhmä ei kuulukaan orkesterin seasta, vaikka olen ajatellut niin orkesteripartituuria kirjoittaessani. Näin voi tapahtua, vaikka noudattaisikin akateemisissa käsikirjoissa suositeltuja parhaita orkestraatiokäytäntöjä”, Pulkkis kuvailee.

Havaitsemaansa kuuluvuusongelmaa ratkaisemaan Pulkkis suunnitteli ja koodasi Score-Tool App -sovelluksen, jonka avulla säveltäjät voivat jo työskennellessään analysoida partituuria tietyn soittimen kuuluvuuden kannalta.

”Sovellus antaa tietoa siitä, mitkä instrumentit sävellyksen soitinnuksessa voivat aiheuttaa kuuluvuuden haasteita. Näin säveltäjä voi jo taiteellisen prosessin aikana arvioida orkestrointinsa toimivuutta”, Pulkkis kertoo.

Score-Tool App sisältää orkesterisoitinten äänten analyysitiedot ja analysoi yhden partituurisivun noin 10 sekunnissa. Se laskee halutun soittimen kuuluvuuden käyttäen kuulojärjestelmän psykoakustista mallia, joka on matemaattinen kuvaus ihmisen korvan toiminnasta.

Sovellus auttoi oopperan säveltämisessä

Tohtorintutkinnon taiteellinen osio on ooppera All the Truths We Cannot See, jonka Pulkkis sävelsi etsiessään uutta tietoa orkestraatiosta. Glenda D. Gossin librettoon sävelletty teos toteutettiin Taideyliopiston Sibelius-Akatemian ja USC Thornton School of Musicin yhteistyönä. Se sai ensi-iltansa Helsingin Musiikkitalossa 15.3.2022 ja Yhdysvaltojen ensi-iltansa Los Angelesissa 21.4.2022. Ooppera on tarina vuoden 1986 Tšernobylin ydinvoimalaräjähdyksen syistä ja seurauksista. Sen sävellystyössä Pulkkis käytti Score-Tool -ohjelmaa saadakseen laulajat kuulumaan mahdollisimman rikkaan orkestraation läpi.

Pulkkis tutkii tohtorintutkinnossaan myös sitä, mitä aiheesta opetetaan musiikkiyliopistoissa, analysoi omia kokemuksiaan säveltäjänä sekä sitä, miten konserttisali ja esiintyjien asettelu lavalla vaikuttaa kuuluvuuteen ja miten tätä kysymystä käsitellään musiikin psykologiassa.

Uljas Pulkkiksen taiteellinen tohtorintutkinto tarkastetaan Helsingin Musiikkitalon Black Box -salissa (Mannerheimintie 13) 22.4.2023 15 alkaen. Tilaisuus on englanninkielinen ja se myös striimataan.