Ulkona järjestettävien yleisötilaisuuksien kokoontumisrajoitusta kiristetään Varsinais-Suomessa

Koska Varsinais-Suomi on siirtynyt leviämisvaiheeseen, alueen kokoontumisrajoitukset kiristyvät 11.12. alkaen. Ulkona järjestettävissä kokoontumisissa saa olla vain 10 osallistujaa eli sama määrä kuin sisätiloissa järjestettävissä yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa.

Koronavirustartuntojen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 10.12.2020 päättänyt kiristää Varsinais-Suomen alueen kokoontumisrajoituksia.

Perjantaista 11.12. alkaen alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskee sama rajoitus kuin sisätiloissa järjestettäviä.





Molemmissa voi järjestää korkeintaan 10 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, kun niissä noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi.

Tänään antamamme määräys kumoaa aikaisemman Varsinais-Suomea koskeneen kokoontumisrajoituksen, jonka mukaan ulkotiloissa järjestettävien tapahtumien sallittu osallistujamäärä oli 20 henkilöä. Uusin määräys on voimassa ajalla 11.12.2020–10.1.2021.



Kiristyksen taustalla on maakunnan entisestään heikentynyt koronatautitilanne. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellisen yhteistyöryhmän mukaan Varsinais-Suomi on 8.12.2020 siirtynyt leviämisvaiheeseen. Uusista tapauksista miltei kolmasosa liittyy edelleen perheiden tai lähipiirin tartuntoihin. Tartuntoja tulee useista erilaisista paikoista. Tartuntoja on myös sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä ja muunlaisissa työpaikoissa. Sairaalahoidon ja tehohoidon tarpeeseen pystytään tällä hetkellä vastaamaan ilman erityistoimia. On kuitenkin ennakoitavissa, että sairaalahoidon tarve kasvaa lähiviikkoina.



Epidemiatilanteen hillitsemiseksi on tärkeää, että jokainen toimii vastuullisesti. Vastuullisella toiminnalla ja määräysten noudattamisella voimme yhdessä pitää huolen siitä, että tartuntatautitilanne ei pahene.

Lisätietoa:

Päätös kokoontumisrajoituksista (pdf)



Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohje koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi (minedu.fi)

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (vsshp.fi)

Usein kysytyt kysymykset (avi.fi)

Tapahtumajärjestäjien neuvonta:

puh. 0295 016 666 (ma-pe kello 8-11.30 ja 12.30-16)

sähköposti: koronainfo(at)avi.fi

Median yhteydenotot:

Mikael Luukanen, ylijohtaja, p. 0295 018 092, mikael.luukanen(at)avi.fi

Heikki Mäki, johtaja, p. 0295 018 094, heikki.maki(at)avi.fi



