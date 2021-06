Ulla Siimes valittiin Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtajaksi

Jaa

Lastensuojelun Keskusliiton hallitus on 23.6.2021 valinnut keskusliiton uudeksi toiminnanjohtajaksi Ulla Siimeksen.

Ulla Siimes, 45, on työskennellyt toiminnanjohtajana Suomen Vanhempainliitossa vuodesta 2014 alkaen ja sitä ennen kehittämispäällikkönä ja järjestöasiamiehenä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:ssa. Koulutukseltaan hän on musiikin maisteri, ja lisäksi hän on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon sekä hallintotieteiden aineopintoja. Siimes aloittaa tehtävässään alkusyksystä 2021.

Ulla Siimes on järjestöjohtamisen ammattilainen, joka on urallaan vienyt läpi strategisia uudistuksia ja kehittämistehtäviä. Hän uskoo dialogin kautta syntyvään luottamukseen ja yhteisen tekemisen voimaan.

– Odotan innolla uutta! Lastensuojelun Keskusliittoa on nykyisen toiminnanjohtajan kaudella kehitetty määrätietoisesti ja on ilo jatkaa tuota kehittämistyötä. Lisäksi on hienoa päästä työskentelemään Lastensuojelun Keskusliiton upean asiantuntijajoukon kanssa, Siimes sanoo.

Lastensuojelun Keskusliiton nykyinen toiminnanjohtaja Hanna Heinonen siirtyy samalla Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n johtajaksi syyskuun 2021 alusta alkaen. Hän on työskennellyt Lastensuojelun Keskusliitossa vuodesta 2010 lukien, ensin ohjelmajohtajana ja sittemmin toiminnanjohtajana.

Hakijoita Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtajan tehtävään oli yhteensä 39.

