UltraLeanBusiness ja Qred ryhtyvät yhteistyöhön

BusinessRakentamo muuttaa yritysneuvonnan prosessit – palvelut saatavilla maanlaajuisesti, välittömästi ja 24/7 21.9.2021 08:02:00 EEST | Tiedote

Pienyrittäjävetoinen BusinessRakentamo ry on palvellut mikroyrityksiä yritysneuvonnan ja kehittämispalveluiden osalta vuodesta 2018 lähtien. Toimintamalli on ajan kuluessa jalostunut paikallisesta maanlaajuiseksi ja nyt yhdistyksen jäsenistöön kuuluu runsaslukuinen joukko yrittäjiä sekä kymmeniä asiantuntijajäseniä ympäri Suomen. Yhdistyksen jäsenkunnalle tarjotaan monipuolista apua yhdistyksen järjestämien neuvonta- ja tukipalveluiden kautta sekä korkeatasoisia koulutuksia. Yrittäjät voivat myös hyödyntää verkoston laajaa osaamista laajoissakin kehitysprojekteissa. Yhdistyksen toiminnan ytimessä on tarjota mikroyrityksille ketteriä ratkaisuja yritystoiminnan kehittämiseen – pienyrittäjän näkökulmaa läheisesti ymmärtäen. Voimakas digitalisaatioon panostaminen on tuonut palvelut nyt aika- ja paikkariippumattomasti jokaisen suomalaisen pienyrittäjän saataville.