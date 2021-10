Understöd för miljöbranschen kan sökas hos NTM-centralen i Nyland

Understödsansökningar som gäller vård av byggnadsarvet, miljövård i skärgården, utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden, genomförande av vatten- och havsvårdsåtgärder, understöd via programmet Kommun- och Organisation-Helmi samt användning av vattendrag och hantering av översvämningsrisker i Nyland skickas till NTM-centralen i Nyland.

För fiskeriekonomiskt underhåll som ska genomföras i Nyland kan du ansöka om bidrag från NTM-centralen i Egentliga Finland. För projekt inom miljöuppfostran och miljöupplysning, som ska genomföras i Nyland, kan du i sin tur söka bidrag från NTM-centralen i Mellersta Finland och understöd för projekt som främjar vattenhanteringen i jord- och skogsbruksområden söks hos NTM-centralen i Norra Österbotten. Understöd för bekämpning av invasiva främmande arter kan sökas hos NTM-centralen i Kajanaland. Understöd för hantering av stadsvatten och minskning av skadliga ämnen kan sökas hos NTM-centralen i Södra Savolax.

Ansökningstiden för understöden är 18.10. - 30.11.2021. Ansökan om understöd via programmet Kommun- och Organisation-Helmi börjar 22.10.2021.

Vård av byggnadsarvet

För vård av byggnadsarvet kan bidrag beviljas för underhåll av kulturhistoriskt betydelsefulla byggnader. Bidrag kan även beviljas för övriga aktiviteter som befrämjar underhåll, skydd och förbättring. Arbetet ska utföras med användning av arbetsmetoder som var typiska för den tidpunkt när byggnaden uppfördes och med traditionella byggmaterial som är lämpliga för byggnaden. Bidraget kan sökas av privata byggnadsägare, samfund, kommuner och samkommuner som främjar vård av byggnadsarvet

Miljövård i skärgården

Bidrag kan beviljas kommuner eller kommuninvånare för projekt i anslutning till skydd av vilda djur och växter eller landskap i skärgården. Även föreningar eller stiftelser vars mål är att främja naturskyddet eller miljövården kan ansöka om bidrag. Bidrag har inte beviljats för muddring.

I Nyland omfattas de öar som saknar fast vägförbindelse till Esbo, Helsingfors, Ingå, Kyrkslätt, Lovisa, Borgå, Raseborg och Sibbo av understöd för miljövård i skärgården.

Till bidragsområdena hör dessutom följande områden till vilka det finns en fast vägförbindelse:

Sommaröarna (Esbo)

Sandhamn (Helsingfors)

Storramsjö, Hirdal, Barö, Räfsö, Degerö och Stävö (Ingå)

Porkala udd (Kyrkslätt)

Sarvsalö, Kabböle, Isnäs, Tjuvö, Strömsland, Vahterpää och Gäddbergsö (Lovisa)

Emsalö, Vessölandet, Tirmo och Fagersta (Borgå)

Bromarv, Trollshovda, Lindö, Svedja, Öby, Odensö, Norrby och Båsa (Raseborg)

Kitö och Löparö (Sibbo)

Bidrag för att utfärda skyddsplaner för grundvattenområden

Med skyddsplanerna för grundvattenområden främjar man uppnåendet av en god status i grundvattnen och skyddsåtgärderna för grundvattnen. Det centrala målet med skyddsplanen är att identifiera riskerna som mänsklig verksamhet medför för grundvattnet samt att förebygga att grundvattnets kvalitet försämras och att trygga grundvattnets kemiska och kvantitativa status i området. Utarbetandet och uppdateringen av skyddsplanen bör i synnerhet riktas till områden som inom vattenvården fastställts som riskgrundvattenområden. Understöd beviljas kommunerna för utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden och för uppdatering av planerna.

Genomförande av åtgärder för vatten- och havsvård

Att nå målsättningen god vattenstatus förutsätter en minskning av den yttre belastningen samt restaureringsåtgärder i många sjöar, åar, kustområden och småvatten. För att målen ska uppnås behövs ett stärkande av de samarbetsnätverk som kommunerna, företagen, föreningarna och de övriga lokala samfunden bildar. Genom projekten eftersträvas långvariga konsekvenser för vattnens status, och för att säkerställa detta vill man stöda större projekthelheter och samarbete mellan flera aktörer.

Understöd beviljas för projekt som enligt en lokal och regional helhetsbedömning främjar uppnåendet av miljömålen för vatten- och havsvården. Vid bedömningen av projekten är det till fördel om behovet av åtgärder har identifierats i åtgärdsprogrammen för vatten- och havsvården, genomförandet av projektet kan inledas utan dröjsmål, projektets övriga finansiering har säkerställts och resultaten och erfarenheterna från projektet kan utnyttjas i andra objekt. I projektet kan ingå vattenskyddslösningar som görs både i vattendrag och i avrinningsområden, med undantag av jord- och skogsbrukets vattenhanteringsåtgärder, för vilka man kan ansöka om understöd genom ansökan för vattenhantering inom jord- och skogsbruket. Det är önskvärt att projekten utnyttjar regionala expertnätverk och att de kan stödas som en del av genomförandet av konkreta åtgärder.

För att få bidrag måste sökanden vanligen vara till exempel en sammanslutning enligt vattenlagen, en registrerad förening, ett vattenområdes delägarlag, ett fiskeriområde eller en kommun. Om bidraget som beviljas används för att stöda ekonomisk verksamhet, iakttas EU:s regler för statsbidrag, såsom föreskrivs i 2a och 2b § i statsrådets förordning 714/2015.

Vattenhushållning och hållbar användning av vattennaturresurserna

Understöd kan beviljas för projekt för översvämningsskydd och andra projekt som förbättrar användningen av och statusen i vattendragen och -miljön, samt beredskapen och riskhanteringen inom vattenhushållningen. Dessutom kan understöd beviljas för utvecklings- och investeringsprojekt som främjar en hållbar användning av vattennaturresurserna. Som åtgärder som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön kan stöd beviljas för vattendragsåtgärder för hantering av översvämningsrisker och för att minska andra vattenhushållningsrisker och -olägenheter samt för att främja mångsidig användning och skötsel av vattendrag. Som projekt som främjar ett hållbart nyttjande av vattennaturresurserna beviljas stöd till projekt som främjar försöks-, investerings- och exportverksamhet inom vattenhushållningssektorn samt innovativa offentliga upphandlingar och verksamhetsmodeller i anslutning till dem.

För att få bidrag måste sökanden vanligen vara till exempel en sammanslutning enligt vattenlagen, en registrerad förening, ett vattenområdes delägarlag, ett fiskeriområde eller en kommun. Om bidraget som beviljas används för att stöda ekonomisk verksamhet, iakttas EU:s regler för statsbidrag, såsom föreskrivs i 2a och 2b § i statsrådets förordning 714/2015.

Kommun- och Organisation-Helmi

Kommuner, samkommuner, föreningar och stiftelser kan beviljas understöd för restaurerings-, iståndsättnings- och skötselåtgärder. Målet för åtgärderna ska vara att förbättra statusen för livsmiljöerna enligt temana i Helmi-programmet. Understöd kan också beviljas för de inventeringar och planer som åtgärderna förutsätter samt för konstruktioner som byggs för att skydda en värdefull natur. Ansökan är riksomfattande. De åtgärder som stöds ska slutföras senast under 2023.

Ansökningsteman

• Restaurering av myrar

• Iståndsättning och skötsel av fågelvatten och våtmarker

• Iståndsättning och skötsel av vårdbiotoper

• Skötsel av skogsbeklädda livsmiljöer

• Iståndsättning av småvatten och strandnatur



Främjande av vattenhanteringen i jord- och skogsbruksområden

Målet med främjandet av vattenhanteringen är att förbättra vattnens status genom att stärka jord- och skogsbrukets anpassning till föränderliga väder- och vattenförhållanden. Understöd kan beviljas för projekt som främjar planering, samarbete och genomförande av vattenhushållningen på avrinningsområdesnivå, håller kvar vatten i avrinningsområdet, minskar belastningen på vattendragen och ökar den biologiska mångfalden. Åtgärderna kan vara både regionala samarbetsprojekt och regionala eller lokala genomförandeprojekt. Den riksomfattande ansökan om understöd har koncentrerats till NTM-centralen i Norra Österbotten. Om bidraget som beviljas används för att stöda ekonomisk verksamhet, iakttas EU:s regler för statsbidrag, såsom föreskrivs i 2a och 2b § i statsrådets förordning 714/2015.

Fiskeriekonomiska iståndsättningar

Vid fiskeriekonomiska iståndsättningar kan bidrag också beviljas till projekt vars mål är att främja fiskens vandring, fiskebeståndens naturliga förökning eller förbättra möjligheterna till hållbart fiske. Projekt ska särskilt sträva efter att stärka livskraften i utrotningshotade eller sårbara fiskebestånd. Projekt som understöds kan vara till exempel restaurering av fiskars naturliga förökningsområden, byggande av fiskvägar och tryggande av vandringsfiskars naturliga livscykel. Vattendragsobjekt som nämns i fiskeriekonomiska restaureringsprogram eller i bilaga 2 till förslaget till åtgärdsprogram för vattenvården i Nyland (2022-2027) prioriteras.

Miljöfostran och -upplysning

Understödet främjar hållbar utveckling genom att stöda lärandet för människor i olika åldrar. Understöd för miljöfostran och -upplysning kan beviljas för nationellt eller regionalt betydelsefulla försöks- eller utvecklingsprojekt. Inom projekten kan man t.ex. skapa en ny verksamhetsmodell, pedagogiskt material eller upplysningsmaterial eller fokusera på att främja mer omfattande ibruktagande av god praxis och material. Ansökningarna behandlas på riksomfattande nivå av NTM-centralen i Mellersta Finland.

Bekämpning av skadliga främmande arter

Syftet med stödet är att bekämpa de främmande arter som har fastställts som skadliga och som antingen finns på EU:s lista eller på den nationella listan. Stöd kan sökas för bekämpning, rådgivning och uppföljning av bekämpningsåtgärder enligt planen för hantering av skadliga främmande arter. Understöden är behovsprövade och beviljas inom ramen för det anslag som jord- och skogsbruksministeriet anvisar. Understöd kan beviljas för kostnader för genomförande, rådgivning och uppföljning av projekt. Behandlingen av understöden har koncentrerats till NTM-centralen i Kajanaland.

Hantering av stadsvatten och minskning av skadliga ämnen (avloppsöversvämningar)

Tyngdpunkten i understödsansökan för temat Stadsvatten och skadliga ämnen ligger på avloppsöversvämningar. Syftet med understödet är att minska utsläppen av skadliga ämnen som rinner ut i vattendrag genom att minska antalet avloppsöversvämningar. Understöd kan beviljas för projekt där man utvecklar och pilottestar ny teknologi i kartläggningen, förebyggandet och minskningen av samt i rapporteringen om översvämningar. Genom projekten förutser och förbereder man sig på de framtida skador som klimatförändringen orsakar och hur de ska beaktas i stadsplaneringen. Genom projekten stärks samarbetet mellan olika aktörer, i synnerhet mellan olika kommunala aktörer. I projekten kan man skapa anvisningar om riskhantering för markanvändning och avlopp. Den riksomfattande ansökan om understöd har koncentrerats till NTM-centralen i Södra Savolax.

Ansökan om och beviljande av bidrag

Ansökan om bidrag ska göras innan projektets åtgärder inleds. Ansökningarna skickas senast 30.11.2021 i första hand elektroniskt via regionförvaltningens e-tjänst.

Ansökningar om genomförande av vatten- och havsvårdsåtgärder, användning av vattendrag och hantering av översvämningsrisker samt fiskerihushållningen som lämnats in efter utsatt tid kan beaktas inom ramarna för anslagen.

Vid beviljandet av bidragen efterföljs principerna och metoderna i stadsunderstödslagen (668/2001). I fråga om projekt som gäller restaurering av vatten följs också statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön (714/2015).

Ansökningsblanketter och anvisningar av NTM-centralen och i webbtjänsten

I Nyland får man ansökningsblanketter och närmare uppgifter om förutsättningarna för beviljande av bidrag av NTM-centralen i Nyland. Ansökningsblanketter och anvisningar som gäller prövningsbaserade statsbidrag – även fiskeriekonomiskt underhåll – finns också i NTM-centralernas webbtjänst på www.ely-keskus.fi/rahoitus-ja-avustukset-ymparistovastuualue

Mer information om understöden för fiskeriekonomiskt underhåll fås hos NTM-centralen i Egentliga Finland. Information om understöden för främjande av vattenhanteringen i jord- och skogsbruksområden fås hos NTM-centralen i Norra Österbotten eller NTM-centralen i Södra Österbotten. Mer information om projektbidrag för miljöfostran och -upplysning finns att få från Mellersta Finlands NTM-central. NTM-centralen i Södra Savolax ger information om understöd avsedda för hantering av stadsvatten och minskning av skadliga ämnen.

Via sidorna för finansiering och bidrag går det att bekanta sig med både bidrag för olika bidragstyper samt Nationella fiskvägsstrategin samt statsrådets förordning 714/2015. Förslagen till såväl åtgärdsprogrammet för vattenvården i Nyland 2022–2027 som åtgärdsprogrammet för Finlands havsförvaltningsplan 2022–2027 hittas via sidan www.ymparisto.fi/vaikutavesiin. Via samma sida kommer också de slutliga godkända vatten- och havsförvaltningsplanerna och deras åtgärdsprogram att hittas.