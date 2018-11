Unga, kritikerrosade filmregissörer och manusförfattare besöker Hanaholmen

Filmregissörerna och manusförfattarna Isabella Eklöf, Jan Forsström och Jimmy Olsson besöker Hanaholmen den 3 december kl. 17. De tre är på plats för att berätta om sina egna arbeten i ljuset av Ingmar Bergmans skrifter och filmer.

”Det här är sista delen i vår Bergman-serie. Vi har uppmärksammat Ingmar Bergmans hundraårsjubileum genom hela året och nu är det dags att knyta ihop påsen. Det känns bra att kunna göra så genom att blicka framåt, genom att betrakta Bergmans verk med unga, aktuella filmregissörers och manusförfattares ögon”, berättar Hanaholmens programdirektör Maria Romantschuk.

Under Bergman-samtalet ställs bland annat frågan vilket inflytande Bergmans arbeten kommer att ha i framtiden, inom olika konstformer. Vad är det som lever vidare och vad kommer att uppmärksammas om 50 år?

”Våra tre gäster har säkert ett annorlunda perspektiv på Bergman. Det blir intressant att höra hur en ny generation filmmakare tagit till sig hans verk, om de alls gjort det”, konstaterar Maria Romantschuk.

Om de medverkande:

Isabella Eklöf är en av manusförfattarna till filmen ”Gräns” (Border, 2018) och hennes första egna långa spelfilm heter Holiday (2018). Film-experter ser Eklöf som en av de skarpaste och mest intressanta regissörerna för tillfället.

Jan Forsström är aktuell som manusförfattare i två filmer: den ena behandlar Åkerblomrörelsens grundare, sömnpredikanten Maria Åkerblom, medan den andra baserar sig på Aki Ollikainens kortroman Nödåret. Jan Forsström säger att Bergmans produktion bidrog till att han själv blev intresserad av film, men relationen har senare komplicerats.

Jimmy Olsson har regisserat kortfilmer och säger att han kan relatera till Ingmar Bergmans kommentar i New York Times 1981: ”Alla mina beslut är baserade på intuition, men sen måste jag ta reda på varför jag fattade just det beslutet. Då kastar jag in ett spjut i mörkret - det är intuition. Därefter sänder jag en hel armé ut i mörkret för att leta efter spjutet. Det är intellekt.” (fri översättning).

Ytterligare information: Hanaholmens kommunikationsdirektör Håkan Forsgård, tel. + 358 40 767 7373, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi

