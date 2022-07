Uniikki tapa kouluttautua ICT-asiantuntijaksi – suosittu Valtori Akatemia saa jatkoa

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori on kouluttanut Valtori Akatemia -harjoitteluohjelmansa kautta vuodesta 2018 lähtien ICT-alan ammattilaisia valtionhallintoon. Akatemiasta on muodostunut suosittu ohjelma, joka on avannut työuran kymmenille opintojensa loppusuoralla oleville ja vastavalmistuneille.

Valtori Akatemia on trainee-ohjelma uransa alkuvaiheessa oleville tekniikan ja liiketalouden alan ammattilaisille. Akatemian tavoitteena on löytää osaajia Valtorin strategisesti tärkeille osaamisalueille, joihin osaamista on erityisen vaikea saada vapailta työmarkkinoilta. Myös valtorilaiset voivat syventää ammatillista osaamistaan osallistumalla akatemialaisille suunnattuihin koulutuskokonaisuuksiin. ”Akatemia on ollut aivan mahtava ja uniikki tapa kouluttautua aloittelevaksi asiantuntijaksi”, yksi osallistujista kuvaa. Neljäs Akatemia avasi työuran 11 asiantuntijalle Viimeisin, nyt päättyvä akatemia käynnistyi alkuvuonna. Silloin mukaan haki kaikkiaan 226 henkilöä. Akatemia 2022 avasi työuran 11 asiantuntijalle, jotka työskentelevät nyt pilviteknologioiden, tietoturvan ja kyberturvallisuuden parissa. ”En olisi luultavasti ikinä päätynyt näihin työtehtäviin ilman Akatemiaa. Olen suuresti kiitollinen siitä, että minut tänne valittiin ja pääsen luomaan uutta uran alkua uusista työtehtävistä, joita pidän mielenkiintoisena,” osallistuja kertoo. Seuraava Akatemia painottuu turvallisuuteen ja turvallisuusverkkoon Vuonna 2023 alkava, järjestyksessään viides Valtori Akatemia painottuu tärkeään osa-alueeseen, turvallisuuteen ja turvallisuusverkkotoimintaan. Haku harjoitteluohjelmaan käynnistyy syksyllä 2022. Lisätietoja Valtori Akatemiasta verkkosivuillamme

