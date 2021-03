Upean kotimaisen makrameekirjan avulla loihdit uutta ilmettä kotiisi

Makramee eli solmeilu on noussut uuteen suosioon, eikä ihme: solmut on helppo oppia ja materiaaliksi riittää usein pelkkä naru. Susanna Uusitalon uutuuskirjan ohjeilla syntyy ihania ja monipuolisia sisustuselementtejä kotiin – tuttujen amppeleiden ja seinäkoristeiden lisäksi myös vaikkapa tyyny, lampunvarjostin tai matto. Makrameeta myös yhdistellään luovasti huonekaluihin.

Susanna Uusitalon Kodin helpot makrameet on havainnollinen opas makrameesta kiinnostuneelle. Se opastaa alkuun ja tarjoaa kivoja ohjeita käytännöllisiin punontatöihin.

Kaikki kirjan ohjeissa käytettävät solmut esitellään havainnollisin vaihekuvin. Monessa työssä tarvitaan vain yhtä tai kahta solmua!

Makramee eli solmeilu on tekniikkana ikivanha, ja se nousee aina aika ajoin pinnalle:

“Itse muistan mummini solmeilleen 1970-luvulla kasseja nailonkuteesta äidille ja minulle. Itse halusin jatkaa samaa perintöä nyt 50 vuotta myöhemmin ja tein tähän kirjaan omat versioni äidin ja lapsen kesäkasseista”, kertoo Susanna Uusitalo.

Susanna Uusitalo on freelance-toimittaja ja kirjailija, jonka alaa ovat lifestyle, sisustus ja kädentaidot. Hän on kirjoittanut Moreenille lukuisia kirjoja, mm. Jokanaisen puukässää ja Koreja käsin. Tämä on hänen kymmenes tietokirjansa.

Kodin helpot makrameet -kirjasta löytyvät seuraavat ohjeet:

Puukoristeinen amppeli Metalliren gasamppeli Kehykseen solmittu amppeli Useam man ruukun seinäamppeli Pien et seinäkoristeet Osissa solmittu seinävaate Seinävaate eri langoilla Seinähylly Kansituoli Verkko kassit äidille ja tyttärelle Verhotamppi S einätasku Lampunvarjostin Pieni matto Tyyny R ahin uusi päällinen Unelmasieppari Kaitaliina Pullon koristepunos Pyöreä kehys

