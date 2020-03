Uravanhempien (etenkin isien) tarinoita ruuhkavuosista

Leena Komulainen on kirjoittanut kokoelman uravanhempien ajatuksista. Millaisia muutoksia vanhemmuus on tuonut tullessaan? Mitä kannattaisi tehdä toisin? Mitä olisi ollut hyvä tietää etukäteen? Kirjassa keskitytään etenkin isien kokemuksiin, mutta mukana on myös naisten jakamia tarinoita.

Kansi: Valintojen vuodet, Leena Komulainen

Uusiksi menneitä urahaaveita, yrittäjän paineita ja rästitöiden tekemistä muiden nukkuessa. Liian pieniä välikausihaalereita ja räkäisiä suukkoja. Rakkautta, iloa, turhautumista ja väsymystä... Valintojen vuodet on kokoelma uravanhempien, etenkin isien, tarinoita ruuhkavuosista. Miten vanhemmuus on heitä muuttanut, miten he ovat järjestelleet arkensa ja mistä he ovat päättäneet luopua saadakseen kaiken? Entä mitä neuvoja he haluaisivat antaa ruuhkavuosia lähestyville vanhemmille? Leena Komulainen on helsinkiläinen mainostoimiston johtaja ja sivutoiminen kirjoittaja, jonka Mikä ihmeen mahakipsi? (Avain 2019) esitteli lukijoille vauva-arjen aakkoset. Teos: Valintojen vuodet: Tarinoita uravanhemmuudesta

ISBN: 9789523042452

Kirjoittaja: Leena Komulainen

Kansi: Nelli Immonen

Ilmestymispäivä: 16.3.2020

