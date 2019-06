Urkukesä tuo Helsingin kesään yli sata konserttia

Helsingin Urkukesä, Suomen laajin maksuton musiikkifestivaali tuo jälleen kesän kulttuuritarjontaan 107 konserttia. Helsingin keskustan ja Kallion kirkoissa kuullaan kesän aikana mittava kattaus kotimaisia ja ulkomaisia urkutaiteilijoita, solisteja, kuoroja ja kamarimuusikoita. Urkukesä järjestetään jo 18. kerran.

Urkukesän ensimmäinen konsertti on helluntaisunnuntaina 9.6. ja festivaalin päätös keskiviikkona 21.8. Helsingin urkukesä on konserttimäärällä mitattuna Suomen laajin musiikkifestivaali ja erittäin tärkeä osa kesän konserttitarjontaa pääkaupungissa. Konserttitarjontaa on kuutena päivänä viikossa päivämusiikeista iltakonsertteihin.

Urkukesän kantavana ajatuksena on tarjota huippuluokan musiikkielämyksiä kauniissa ja akustiikaltaan kehutuissa kirkoissa niin pääkaupunkiseudun asukkaille kuin turisteillekin. Kaikkiin konsertteihin on vapaa pääsy, mutta iltakonsertteihin myydään toiminnan rahoittamiseksi ohjelmia 10 euron kappalehintaan. Halutessaan ja konserttitoimintaa tukeakseen on mahdollista ostaa myös 50 euron ohjelmapassi, jolla saa käsiohjelmat kesän kaikkiin konsertteihin.

Laaja kattaus kotimaisia taitelijoita

Tänäkin vuonna urkukesässä esiintyy lukuisia kotimaisia taiteilijoita. Festivaalin avajaiskonsertissa su 9.6. esiintyy kansainvälisesti tunnettu Dominante-kuoro johtajanaan Seppo Murto. Solisteina ovat Inka Kinnunen ja Risto Pulkamo, uruissa Markku Hietaharju. Keskiviikkona 21.8. urkukesä päättyy Johanneksenkirkon konserttiin, jossa urkuja soittaa Jan Lehtola ja pianoa Annikka Konttori-Gustafsson.

Urkutaiteilijoita eri puolilta maailmaa

Urkukesässä konsertoi lukuisia eri puolilta Eurooppaa ja Yhdysvalloista asti saapuvia taiteilijoita. Mukana on aikaisemminkin festivaalilla esiintyneitä urkureita sekä myös uusia mielenkiintoisia tuttavuuksia. Huomionarvoista on festivaalin iltakonserttien ulkomaisten esiintyjien suuri lukumäärä, yhteensä heitä on viisitoista.

Ulkomaisten taiteilijoiden konsertit tuovat mielenkiintoisia vivahteita festivaalille, koska ohjelmistoissa on usein jotain näytteitä kyseisen esiintyjän kotimaisista traditioista.Urkukesä mukana taiteiden yössäTaiteiden yönä torstaina 15.8. Kallion kirkossa järjestetään urkumaraton kello 19–24, Tuomiokirkossa perinteinen kuorojen kavalkadi kello 20–23 ja Suomenlinnassa kaksi Suomen kamarimusiikkiseura ry:n konserttia klo 18 ja 19. Lasse Halme & Deep Sea Divers esittää Mikael Agricolan kirkossa Juicen virsikirjan helmiä.

Helsingin Urkukesä on säännöllisesti vuodesta 2003 järjestetty urkumusiikkiin painottuva kesäfestivaali, joka on konserttimäärältään Suomen laajin musiikkifestivaali. Festivaali tarjoaa sekä pääkaupungin asukkaille että Helsingissä vieraileville turisteille korkeatasoista klassista musiikkia Helsingin keskustan ja Kallion kirkoissa. Huippuluokan kotimaisista ja kansainvälisistä taiteilijoista huolimatta kaikkiin Urkukesän konsertteihin on vapaa sisäänpääsy. Helsingin Urkukesän järjestää Helsingin Urkukesäyhdistys yhteistyössä Tuomiokirkkoseurakunnan, Kallion seurakunnan ja Johannes församlingin kanssa Helsingin seurakuntayhtymän ja Helsingin kaupungin tuella. Festivaalilla käy vuosittain yli 15 000 vierasta Suomesta ja ulkomailta. Pääsymaksuttomat konsertit takaavat sen, että kaikilla on tasavertainen mahdollisuus nauttia konserteista omasta varallisuudesta riippumatta.



Lisätietoja: www.urkukesa.fi

Urkukesän tuottaja Markku Rämö, markku.ramo@evl.fi, p. 050 336 1405