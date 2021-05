Useilla maanteillä päällystystöitä ensi viikolla

Jaa

Ensi viikolla tehdään päällystystöitä yötyönä Turussa valtatiellä 8 Pitkämäen eritasoliittymän ja Huhkon välillä sekä maantiellä 185 Härkämäen kohdalla. Päällystystöitä tehdään päivätyönä maantiellä 186 Salon ja Kiskon sekä maantiellä 204 Säkylän ja Euran välillä, maantiellä 2440 Ulvilassa, maantiellä 2042 Aurassa, maantiellä 12071 Sauvossa ja maantiellä 12268 Jäkärlässä.

Päällystystyöt alkavat Turussa valtatiellä 8 Pitkämäen eritasoliittymän ja Huhkon välillä maanantai-iltana 10.6. klo 18.00. Tietä päällystetään molemmilla ajoradoilla yhdellä ajokaistalla n. 1,5 kilometrin matkalla. Tällä kohteella tie on päällystettävällä osuudella kaksiajoratainen ja liikenne ohjataan työkohteen ohitse yhdellä kaistalla. Tämän jälkeen päällystetään maantietä 185 Pitkämäen eritasoliittymästä n. 1,3 kilometrin matkalla Naantalin suuntaan. Jälkimmäisellä kohteella tie on päällystettävällä osuudella kaksikaistainen ja liikenne pysäytetään kummastakin suunnasta vuorotellen. Paikalla on liikenteenohjaus. Teiden liikennemäärät ovat niin suuret, että liikennehaittojen minimoimiseksi työt tehdään yötyönä klo 18.00 ja 06.00 välillä. Työt kestävät neljä yötä.

Ensi viikolla päällystetään myös maantietä 186 Salossa Kiskon ja Muurlan välillä n. 13 kilometrin matkalla sekä maantietä 204 Säkylän ja Euran välillä n. 11,5 kilometrin matkalla. Taajamamaisempana kohteena päällystetään maantietä 2440 n. 3,9 kilometrin matkalla valtatien 11 liittymästä alkaen läpi Ulvilan keskustaajaman päättyen sen etelälaitaan. Aura-Tortinmäki tietä 2042 päällystetään maanantaina 10.5. kantatien 41 liittymästä lähtien n. 1,4 kilometrin matkalla. Tämän jälkeen päällystetään maantietä 12268 välillä Maaria-Vaiste n. 3,5 kilometrin matkalla ja loppuviikosta päällystetään Tapilan maantietä 12071 Sauvossa n. 2,0 kilometrin matkalla maantien 181 liittymästä alkaen.

Näillä kohteilla tie on päällystettävällä osuudella kaksikaistainen ja liikenne pysäytetään kummastakin suunnasta vuorotellen. Paikalla on liikenteenohjaus. Näillä kohteilla töitä tehdään päivä- ja ilta-aikaan, joten tielläliikkujien on syytä varautua viivästyksiin.

Työmaiden kohdalla on alennettu nopeusrajoitusta ja tielläliikkujien on syytä noudattaa varovaisuutta työmaan läheisyydessä ajaessaan. Nopeusrajoitukset palautetaan ennalleen vasta kun tiemerkinnät on maalattu eli noin viikko päällystystöiden jälkeen. Mahdollinen sade voi sotkea aikataulun, sillä päällystystöitä ei voida tehdä kovalla sateella. Sade voi myös viivästyttää tiemerkintöjen tekemistä, sillä tiemerkintöjä voidaan maalata ainoastaan kuivalla kelillä.

Lisää tietoa teiden päällystämisestä löytyy verkkosivuilta. Viestimme aktiivisesti myös twitterissä.

Päällystystyöt Varsinais-Suomessa 2021 (vayla.fi)

Päällystystyöt Satakunnassa 2021 (vayla.fi)

Twitter @VarsinaisELY

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 040 503 8843 ja kunnossapitoasiantuntija Veli-Pekka Pelttari, p. 040 705 0902.