Useita Helsingin kirkkoja menossa remonttiin – mukana myös suosittuja vihkikirkkoja

Helsingin seurakuntayhtymä on sitoutunut ylläpitämään historiallisesti arvokasta rakennuskantaansa. Tulevan kesän aikana erilaisia korjauksia on suunniteltu kymmeneen Helsingin kirkkoon sekä Malmin seurakuntatalolle.

Tänä vuonna korjauksia tehdään seuraavissa kohteissa:

Johanneksenkirkko

Suomenlinnan kirkko

Myllypuron kirkko

Laajasalon kirkko

Vanhakirkko

Puotilan kappeli

Lauttasaaren kirkko

Munkkivuoren kirkko

Roihuvuoren kirkko

Kampin kappeli

Merirastikappeli

Östersundomin kirkko

Johanneksen kirkon julkisivuremontti käynnistyi aiemmin tässä kuussa. Johanneksen kirkon julkisivujen kunnostustyöt kestävät arviolta 1,5 vuotta. Suomenlinnan kirkon urkujen vaihto ja kattoremontti toteutetaan 15.3.–31.10.2021.

Myllypuron kirkon katon ja julkisivujen korjaus, Vanhakirkon ulkopintojen maalaus, sekä Laajasalon kirkon julkisivun korjaustyöt käynnistyvät kesällä 2021. Puotilan kappelin esteettömyyttä parannetaan uusimalla kappelin hissi kesällä 2021. Lauttasaaren kirkon syksyllä 2020 alkanut peruskorjaus jatkuu edelleen.

Jo varmistuneiden kohteiden lisäksi kilpailutus on käynnissä Munkkivuoren kirkon kattoremontista, Roihuvuoren kirkon julkisivun korjausverkotuksesta, Kampin kappelin julkisivun huoltokäsittelystä ja Merirastikappelin kattoremontista.

Östersundomin kirkon ympäristöystävällisyyttä parannetaan vaihtamalla kirkon nykyinen lämmitysjärjestelmä maalämpöön. Samalla tämän Helsingin vanhimman kirkon katto tervataan.

Nyt kilpailutuksessa olevat remontit on tarkoitus toteuttaa tulevana kesänä.

Korjaustoimia tehdään kohteiden ulko- ja sisäpinnoilla, joten on mahdollista, että tulevan kesän aikana kirkkojen ulkoseinille ja sisälle tulee rakennustelineitä, suojamuoveja tai huputuksia. Tämä on hyvä huomioida, mikäli korjauskohteina oleviin kirkkoihin on suunnitellut tai varannut esimerkiksi vihkimisen.

Tarkempaa tietoa remonttien vaikutuksesta kirkkojen käyttöön saa seurakuntien toimistoista. Helsingissä on myös muita hienoja vihkikirkkoja, joista voit lukea lisää täältä.