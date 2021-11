Uuden koronavirusvariantin (omicron) riskimaista saapuvat matkustajat määrätään pakolliseen terveystarkastukseen myös Pohjois-Suomen avin alueella

Uuden Etelä-Afrikan koronavirusmuunnoksen (B.1.1.529) vuoksi Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 27.11.2021 tehnyt kiireellisen päätöksen koskien rajanylityspaikkojen terveysturvallisuutta. Päätös on tullut voimaan välittömästi ja sen on voimassa vuoden loppuun asti.

Pakollinen terveystarkastukseen osallistuminen - koskee matkustajia

Tartuntalain 16 pykälän nojalla Pohjois-Suomen aluehallintovirasto määrää tunnistetuista riskimaista Suomeen saapuvat henkilöt osallistumaan pakolliseen terveystarkastukseen. Määräys pakolliseen terveystarkastukseen osallistumisesta koskee henkilöitä, jotka ovat maahantuloa edeltävästi 14 päivän sisällä oleskelleet maissa, joissa on havaittu uutta koronavirusmuunnosta B.1.1.529 (Omicron).



Päätöksessä on mainittu maaluettelo, joka perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta 27.11. saatuihin tietoihin siitä, missä maissa uuden virusmuunnoksen leviämistä on toistaiseksi havaittu. THL päivittää maaluetteloa sitä mukaan, kun uutta tietoa saadaan.

Päätös terveystarkastuksen järjestämisestä

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Oulun kaupungin, Kuusamon kaupungin ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän järjestämään terveystarkastuksen kaikille matkustajille, jotka ovat oleskelleet maissa, joissa on havaittu B.1.1.529-virusmuunnoksen leviämistä.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 27.11.2021 tiedottanut asiasta toimivaltaisia viranomaisia, jotka ovat ryhtyneet tarpeellisiin toimiin omicron-variantin leviämisen torjumiseksi.

Kunnat vastaavat terveystarkastusten ja koronatestausten järjestämisestä alueellaan, myös rajanylityspisteillä.

Uusi virusmuunnos vaatii tehostettuja toimia

Päätöksiä tehdessään Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on ottanut huomioon sosiaali- ja terveysministeriön 27.11.2021 antaman ohjauksen terveystarkastusten välttämättömyydestä koronaviruksen uuden muunnoksen leviämisen ehkäisyssä.



Uuden virusmuunnoksen arvioidaan muodostavan merkittävän epidemiauhan, sillä sen epäillään leviävän aiempia virusmuunnoksia nopeammin ja mahdollisesti aiheuttavan tautitapauksia myös täyden rokotussarjan saaneille. Tarkemman tutkimustiedon puuttuessa virusmuunnoksen aiheuttamaan uhkaan tulee varovaisuusperiaatteen mukaisesti vastata tehokkailla toimenpiteillä. Aluehallintovirasto on arvioinut, että tilanteen vakavuudesta johtuen määräykset on syytä saattaa voimaan välittömästi.

Lisätietoa:

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätökset

Päätös kohdennetun pakollisen terveystarkastuksen järjestämisestä, 27.11.2021 (avi.fi, yleistiedoksiannot)

Medialle:

Haastattelupyynnöt: Lähetä tekstiviesti tai jätä soittopyyntö

Aluehallintoylilääkäri Pasi Eskola, puh. 0295 017573

Johtaja Maria Siurua, puh. 0295 017 546