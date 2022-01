Uudenmaan alueellinen koordinaatioryhmä suosittaa liikunta- ja virkistystilojen sulkupäätöksen purkamista

Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki 21.1.2022 tartuntatautilain 58 g §:n mukaisen päätöksen jatkaa HUSin alueella voimassa olevaa liikunta- ja virkistystilojen sulkumääräystä 7.2.2022 asti. Uudenmaan alueellinen koordinaatioryhmä päätti kokouksessaan 27.1. suositella Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, että terveydenhuollon kuormituksen jatkaessa hidasta vähenemistä, aluehallinto virasto purkaisi tuon päätöksen kokonaisuudessaan 1.2. alkaen.

Koronaviruspandemian aiheuttama kuormitus Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on pysynyt edelleen korkealla tasolla, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että kuormituksen nousu on pysähtynyt ja kääntynyt jopa laskuun. ”Tämän vuoksi arvioimme alueellisessa koordinaatioryhmässä, että lain määrittelemät edellytykset rajoitusten jatkamiseen eivät enää täyty, vaikka tartuntojen suuri määrä kuormittaa sosiaali- ja terveyspalveluja merkittävästi”, sanoo ryhmän puheenjohtaja, HUSin vs. johtajaylilääkäri Veli-Matti Ulander.



Sisätiloissa järjestettäviin yleisötilaisuuksiin suositellaan uusia rajoituksia

Lisäksi Uudenmaan koordinaatioryhmä suosittelee Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, että se jatkaa voimassa olevaa tartuntatautilain 58 §:n mukaista yleisötilaisuuksia koskevaa rajoituspäätöstä 31.1.2022 jälkeen siten, että sisätilojen istumapaikalliset enintään 50 henkilön tilaisuudet sallitaan 1.–15.2.2022.

Lisäksi ryhmä suosittaa, että aluehallintovirasto jatkaa voimassa olevaa tartuntatautilain 58 d §:n mukaista asiakastilojen terveysturvallista käyttöä koskevaa määräystä 31.1.2022 jälkeen kahden viikon ajan 1.–15.2.2022.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa rajoituksiin liittyvästä päätöksestään.



Tartuntariski edelleen korkea

Koronavirustartuntojen määrä Uudellamaalla on edelleen korkea. ”Onkin erittäin tärkeää, että jokainen kantaa oman vastuunsa: ottaa koronarokotteet, käyttää kasvomaskia aina julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä eikä tapaa oireisena muita ihmisiä. Olisi todella kurjaa ottaa takapakkia ja palauttaa rajoitukset”, sanoo Ulander.

