Uudenmaan ELY-keskus ja Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys tiedottavat: Sipoonjoen luonnon monimuotoisuutta parannetaan osana Helmi-elinympäristöohjelmaa

Mestarintunneli stängd västerut natten mellan torsdag och fredag 19.–20.5 kl. 00.00–04.30 13.5.2022 09:45:00 EEST | Tiedote

L-tunneln som leder västerut från Mestarintunneli i Alberga i Esbo på Ring I (landsväg 101) stängs natten mellan torsdag och fredag (19.–20.5) kl. 00.00–04.30 på grund av testning och underhåll av tunnelsystemet. Under denna tid leds trafiken på Ring I till en reservrutt via Åbovägen och Mäkkylä parkväg. Tunnelröret öppnas för trafik genast efter att testningen och underhållsåtgärderna har avslutats. Det finns en reservation för dåligt väder vid stängning av tunneln. Vid dålig väderprognos kan stängningen av tunneln annulleras med mycket kort varsel. För trafikarrangemangen under arbetstiden ansvarar: Destia Oy, Mikko Sepänmaa, mikko.sepanmaa@destia.fi tfn 040 630 8555