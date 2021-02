Uudenmaan kokoontumisrajoituksia kiristetään 22.2.-14.3. väliseksi ajaksi - yli kuuden hengen kokoontumiset on kielletty, pienempiäkin tulisi välttää

Heikentyneen epidemiatilanteen vuoksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto kiristää kokoontumisrajoituksia Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Kaikki yli kuuden hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty, ja pienempiäkin kokoontumisia tulisi välttää aina kun se on mahdollista.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin koordinoima koronatilanneryhmä kokoontui torstaina 18.2. käsittelemään epidemiatilannetta ja sen vaatimia rajoitustoimia. HUS-alueen koronavirustartuntojen ilmaantuvuus on selvästi korkeampi kuin minkään muun sairaanhoitopiirin alueella ja uusien tartuntojen viikoittainen määrä on noussut nopeasti. Myös herkästi tarttuvien virusmuunnosten osuus kaikista tartunnoista on kasvanut nopeasti HUSin alueella. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 18.2.2021 julkaiseman toimenpidesuosituksen mukaan alueella on välttämätöntä kiristää kokoontumisrajoitusta enintään kymmenestä henkilöstä enintään kuuteen henkilöön.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki 19.2.2021 päätöksen yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien rajoitusten kiristämisestä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Päätös on voimassa 22.2.-14.3.2021 ja korvaa aiemman päätöksen, jolla kiellettiin yli kymmenen hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen.

Päätöksen mukaan enintään kuuden hengen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia on mahdollista järjestää, mutta tällöin on noudatettava ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä (Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä, avautuu uudessa välilehdessä). Näistäkin tilaisuuksista tulisi järjestää ainoastaan aivan välttämättömimmät kokoontumiset. Kokouksia suositellaan järjestettäväksi etäyhteydellä aina kun se on mahdollista.

- Päätöksemme mahdollistaa enintään kuuden hengen yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet tiukoin reunaehdoin, jotta välttämättömät kokoukset voidaan järjestää, toteaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston aluehallintoylilääkäri Laura Nikunen. - Vahva ja painokas viestimme on: älkää järjestäkö pieniäkään kokoontumisia, jollei se ole aivan välttämätöntä.

Uudenmaan epidemiatilanne on erittäin huolestuttava - kaikkia ylimääräisiä lähikontakteja tulisi välttää

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös koskee yleisötilaisuuksia, kuten markkinoita, konsertteja, teatterinäytöksiä ja urheiluotteluja, joissa on yleisöä. Aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset eivät ulotu yksityisiin tilaisuuksiin, kuten illanviettoihin tai perhejuhliin, eivätkä normaaliin, jatkuvaluonteiseen palvelutoimintaan. Myöskään viranomaisten kokoukset, kuten kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokoukset, eivät kuulu rajoitusten piiriin. Nämäkin suositellaan järjestettävän etäkokouksina.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ja kunnat ovat antaneet eri toimijoille ja yksityishenkilöille suosituksia mm. aluehallintoviraston määräysten ulkopuolelle jäävien tilaisuuksien ja palvelutoiminnan järjestämisestä sekä maskien käytöstä, joita jokaisen on syytä noudattaa omalta osaltaan.

On erittäin tärkeää, että jokainen meistä noudattaa erityistä varovaisuutta ja huomioi viranomaisten antamat määräykset, suositukset ja ohjeet, jotta epidemiatilanne saadaan hallintaan. Kaikki lähikontaktit toisiin ihmisiin, jotka eivät ole välttämättömiä, on syytä jättää tässä tilanteessa pois.

Lisää tietoa:

Medialle:

Laura Nikunen, aluehallintoylilääkäri, p. 0295 016 564

etunimi.sukunimi@avi.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto