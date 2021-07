Uudenmaan koronakoordinaatioryhmän näkemyksen mukaan HUS-alue on leviämisvaiheen kynnyksellä

Koronavirustartunnat ovat nyt kuudetta viikkoa kasvussa Uudellamaalla. Alueellinen koronakoordinaatioryhmä on huolissaan kasvavista tartuntamääristä paitsi nuorten aikuisten myös hieman vanhempien ikäryhmien keskuudessa. Ryhmän näkemys on, että HUS-alue on nyt leviämisvaiheen kynnyksellä. Näkemys perustuu voimassaolevaan kansalliseen koronastrategiaan. Asiaan liittyvät päätökset pyritään tekemään ensi viikolla.

Valtaosalla alle 60-vuotiaista ei ole vielä kahden rokoteannoksen suojaa, ja koronavirus leviääkin nyt rokottamattomien ja kerran rokotettujen keskuudessa. HUSin alueella tartuntoja ja altistumisia tapahtuu erityisesti yleisötapahtumissa kuten festivaaleilla, yksityistilaisuuksissa sekä ravintoloissa, baareissa ja yökerhoissa. “Useiden kuntien tartunnanjäljitykset ovat ruuhkautuneet, jolloin sairastuneita ja altistuneita ei pystytä tavoittamaan riittävän nopeasti ja asettaa eristykseen ja karanteeniin. Lisäksi festivaaleilla ja baareissa tapahtuvien altistumisten seurauksena tartuntaketjut pääsevät etenemään, koska paikalla olijoita ei pystytä nimeämään”, sanoo HUSin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen. “Nykyisen tilanteen ollessa voimassa esitämme tapahtumajärjestäjille käytössä olevan maskisuosituksen tiukentamista siten, että suositus koskee sisätilojen lisäksi myös ulkotiloja. Muita terveysturvatoimia unohtamatta”, sanoo HUSin vs. johtajaylilääkäri Jukka Louhija. Uudenmaan alueellinen koronakoordinaatioryhmä päätti maskisuositusten tiukentamisesta kokouksessaan 29.7.2021. Lisäksi koordinaatioryhmä suosittelee edelleen vahvasti, että myös yksityistilaisuuksissa noudatettaisiin kokoontumisista annettuja rajoituksia. Yli 10 hengen kokoontumisia sisätiloissa ei siten tulisi järjestää, ellei niissä voida varmistua osallistujien välillä 2 metrin turvaetäisyyden ylläpitämisestä. Lisätiedot medialle vs. johtajaylilääkäri Jukka Louhija

