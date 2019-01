Uudenmaan SDP: Rauhanneuvottelija Hussein al-Taee lähtee SDP:n eduskuntavaaliehdokkaaksi

Rauhanneuvottelija Hussein al-Taee, 35, on nimetty SDP:n ehdokkaaksi kevään eduskuntavaaleihin Uudeltamaalta. Al-Taee työskentelee neuvonantajana presidentti Martti Ahtisaaren perustamassa konfliktinratkaisujärjestö CMI:ssä.

Al-Taee on tullut suomalaisille tutuksi Lähi-itään, rauhaan ja konflikteihin liittyvien kysymysten asiantuntijana. Vantaan Sanomien lukijat valitsivat hänet tammikuussa Vuoden vantaalaiseksi.

– Harkitsin ehdokkuutta pitkään. Koin lopulta tärkeäksi lähteä mukaan politiikkaan nyt, kun yhteiskunnallista keskustelua leimaavat jakolinjat. Tuon suomalaiseen päätöksentekoon vahvat neuvottelutaitoni ja kyvyn sovittaa yhteen erilaisia näkemyksiä. Haluan toimia sillanrakentajana aikana, jolloin monet tahtoisivat rakentaa muureja.

Irakissa syntynyt al-Taee saapui Suomeen 10-vuotiaana pakolaisena perheensä kanssa. Rauhansovittelutyön lisäksi häntä pyydetään usein asiantuntijaksi Suomen eduskuntaan, ministeriöihin ja mediaan. Al-Taee on työnsä puolesta myös vieraillut kouluissa eri puolilla Suomea puhumassa sovittelutaidoista ja empatiasta.

– Isäni ja äitini korostivat meille lapsille pienestä asti, että meidän on annettava takaisin tälle maalle, koska Suomi on antanut meille turvan. Olen pyrkinyt toteuttamaan tätä rauhanneuvottelijan työssäni sekä asiantuntijana julkisessa keskustelijana. Nyt haluan panna itseni peliin myös lähtemällä päätöksentekoon.

Al-Taeen vaaliohjelma julkaistaan pian. Hän haluaa kampanjassaan vahvistaa suomalaista yhteiskuntarauhaa ja luottamusta ihmisten välillä. Al-Taeelle on tärkeää myös koulutukseen panostaminen sekä tehokas ilmastopolitiikka.

– Tahdon vahvistaa sitä, mikä Suomessa on hyvää. Tiedän, millaista on elää yhteiskunnassa, jossa koulutus ei kuulu kaikille, tasa-arvo on vain sana paperilla ja viranomaisia pitää pelätä.

Sdp:n puoluesihteeri Antton Rönnholm sanoo olevansa al-Taeen ehdokkuudesta erittäin iloinen.

“Olen äärimmäisen iloinen, että tunnettu rauhanvälityksen asiantuntija Hussein al-Taee tulee täydentämään erinomaista ehdokasjoukkoamme Uudellemaalle. Hän on tehnyt hienon uran presidentti Ahtisaaren CMI-konfliktinratkaisujärjestössä, ja näille taidoille on kysyntää niin Suomessa kuin maailmallakin”, Rönnholm sanoo.

Hussein al-Taee on tavattavissa lauantaina 26. tammikuuta Sdp:n kampanjastartissa hotelli Clarionissa Helsingissä.