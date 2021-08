Uudessa fTravel-ohjelmassa etsitään matkailun tulevaisuuden mahdollisuuksia – matkailun johtamisohjelma syntyi koulutusyhteistyön tuloksena

Jaa

fTravel-ohjelma on suunnattu matkailualalla yrittäjänä tai johto- ja asiantuntijatehtävissä toimiville naisille. Osallistujat voivat toimia majoitus-, ravintola, -kahvila-, ohjelma, - tapahtuma- tai /ja liikennepalveluissa.

Koulutukseen valitaan 20 osallistujaa, ja sen kesto on syyskuusta 2021 toukokuuhun 2022.



– Matkailuala on vahvan kehityksen vaiheessa. fTravel-ohjelma on hieno mahdollisuus arvioida kokonaisvaltaisesti omaa yritystoimintaa, päivittää tietoja ja kehittää yrityksen strategiaa, myynnin ja markkinoinnin keinoja ja etsiä uusia ratkaisuja ja toimintamalleja. Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston fPlaza-hankkeen valmennusohjelmat täydentyvät Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kanssa luodulla matkailu- ja vieraanvara-alalle suunnatulla johtamisohjelmalla, kertoo projektipäällikkö Terttu Savela Oulun ammattikorkeakoulusta.



Innostavaa yhteistyötä ja konkreettista tukea matkailualan pohjoisille toimijoille



fTravel-ohjelma on suunniteltu ja ideoitu tiiviissä yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. Johtamisohjelma inspiroi ja tarjoaa konkreettista tukea alan ajankohtaisiin ja kansallisen strategian mukaisiin teemoihin.



Mukana koulutusyhteistyössä on myös Haaga-Helia, jonka matkailualan asiantuntijat ohjaavat koulutuksen työpajoja.



– Ohjelman hedelmällisintä antia – inspiroivien puheenvuorojen lisäksi – on varmasti vuorovaikutus ja sparraus ohjelmaan osallistujien kesken ja se, että pääsee yhdessä pohtimaan ja ideoimaan keinoja ja väyliä oman liiketoiminnan kehittämiseksi. On etuoikeus olla mukana tukemassa alan pohjoisia toimijoita yhdessä johtavien asiantuntijoiden ja koulutuskumppaneiden kanssa, toteaa Haaga-Helian matkailun osaamisaluejohtaja Kiti Häkkinen.



fTravel sisältää 15 matkailun johtamisen kehittämisen lähikoulutuspäivää. Kokonaisuuteen kuuluu lisäksi vierailuja matkailualan yrityksiin, kiinnostavia case-tapauksia, ulkomaille suuntautuva opintomatka, oman yrityksen kehittämisen projektityö sekä innostavia kipinäpajoja, joissa eri teemojen oppeja viedään suoraan yrityksen omaan arkeen. Lähipäivät toteutetaan pääasiassa Oulussa ja lähiympäristön matkailuyrityksissä.



Ohjelman haku on käynnissä ja päättyy maanantaina 13.9.2021.



Lisätietoa ja hakeminen: https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/tki-ja-hanketoiminta/fplaza/ftravel/ftravel-ohjelmainfo



fPlaza-hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, ja rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.