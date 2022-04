Uudet käsityökirjat tarjoavat inspiroivia ideoita ompeluun, neuleisiin ja yhdistelmätekniikoihin

Sormet syyhyävät, mutta malli puuttuu? Ei ongelmaa! Moreenin kesän ja syksyn kirjoissa on vaihtoehtoja niin kirjoneuleista pitäville kuin pintaneuleisiin tykästyneillekin. Virpi Marjaana Siira houkuttelee yhdistelemään virkkausta ja neuletta ennakkoluulottomasti yli rajojen. Nyt on myös aika kaivaa ompelukone kaapista, sillä tarjolla on hyvin istuvia mutta silti mukavia kaavoja lapsille ja kurvikkaille muodin ystäville – tyylistä tinkimättä!

Janita Perttula: Kullannuttu Ompele itse kesäisiä vaatteita lapselle kotimaisilla kaavoilla! Inspiroivassa kirjassa on paljon perustietoa lastenvaatteista ja selkeät kuvalliset ohjeet mukavien vaatteiden ompeluun joustavista kankaista. Mukana on sekä aloittelijoille sopivia helppoja malleja että haastavampia projekteja kokeneemmille tekijöille. Kirjan avulla voit ommella kaikki lapsen tarvitsemat sisävaatteet ja asusteet. Modernit, hyvin suunnitellut kaavat kattavat koot 44–146 cm.

Ilmestyy 11.4.2022 Hitomi Shida: Japanilaiset neulemallit 2 Hitomi Shidan nimi tunnetaan kaikkialla neulemaailmassa. Hänen ensiksi suomennettu kirjansa Japanilaiset neulemallit on ollut monen suomalaisenkin neulesuunnittelijan innoittaja. Kirjassa on 250 pintaneulekuviota, jotka koostuvat erilaisista silmukoista ja niiden yhdistelmistä, palmikoista ja nypyistä. Jokaisesta neulemallista on tuttuun tapaan piirretty ruutukaavio ja havainnollinen valokuva.

Ilmestyy 9.6.2022 Virpi Marjaana Siira: oMA KOPPA: Kombinaatioita Rajoja rikkova käsityökirjailija houkuttelee virkkaajaa tarttumaan puikkoihin ja neulojaa kokeilemaan koukkua. Virkkaa pylväitä ja paloja, neulo sileää pintaa ja palmikkoa, letitä. Kokeile mattaa ja kiiltävää, luo omia lankasekoituksia. Tee rohkeasti omannäköisiä yhdistelmiä, vaikkapa pitkähelmainen paitakki tai ikivihreä havupuutunika. Kaupungissa kasvavien puiden inspiroima monipuolinen kirja on täynnä ajattoman kauniita ja pelkistettyjä vaatteita ja asusteita. Kaikista malleista on selkeät piirrokset, kuvaohjeet ja tekstit ilman käsityöjargonia ja lyhenteitä.

Ilmestyy 8.7.2022 Jenny Rushmore: Kurvit kohdalleen Muokkaa vaatteitasi, älä itseäsi! Kurvikkaille ompelijoille suunnattu kirja opettaa tekemään hyvin istuvia ja mukavalta tuntuvia vaatteita – tyylikkyydestä tinkimättä. Kirjassa käydään läpi yleisimmät muokkaustavat, joilla ompelukaavat saa sovitettua oman vartalon mittoihin. Mukana on viisi yksinkertaista ompelukaavaa, joiden avulla voit harjoitella muokkaamista ja täydentää omaa vaatekaappiasi käytännöllisillä perusvaatteilla: topilla, T-paidalla, kahdella mekolla ja pitkillä housuilla. Jokaiselle vartalolle voi ommella hyvin istuvia, tyylikkäitä vaatteita.

Ilmestyy 1.8.2022 Lumi Karmitsa: Kirjosukkakirja Kirjoneuleen mestari yllättää taas! Valloittavassa kirjassa on 20 erilaista kirjoneulesukkaa, mutta vain yksi neuleohje! Jos osaat tehdä yhdet tämän kirjan sukat, osaat tehdä ne kaikki.

Moderneissa, taatusti ennennäkemättömissä kirjoneulekuoseissa seikkailevat eläimet ja satuhahmot, saattaapa joku pääkallokin vilahtaa. Jokaisesta kirjoneulekuviosta on mallikerta, jota voi hyödyntää muissa neuleissa, esimerkiksi pipossa tai villapuserossa.

Ilmestyy 7.9.2022 Niina Laitinen ja Novita: Siskoni mun ja muita neuleita Sukkakuningatar Niina Laitisen tunnetuimmat neulemallit ovat neulojien kestosuosikkeja niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Novitan suunnittelijat Linda Permanto ja Minna Metsänen ovat luoneet Niinan sukkadesignien pohjalta kokoelman neulevaatteita ja -asusteita. Kirja sisältää yli 20 neuleohjetta: neulepuseroita ja -takkeja, torkkupeitto sekä pienempiä neuleita kämmekkäistä baskeriin. Ohjeiden haastavuus vaihtelee, joten innostavaa neulottavaa löytyy sekä aloitteleville että edistyneille. Neuleissa on käytetty eripaksuisia lankoja villasta mohairsekoitteisiin, ja kaikki langat on valittu Novitan laajasta valikoimasta.

