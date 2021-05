Uudet kokoontumisrajoitukset Keski-Pohjanmaalle (pl. Reisjärvi) ja Pirkanmaalle - Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Vaasan sairaanhoitopiireihin ei enää aluehallintoviraston päätöksiä

Jaa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt uudet päätökset Keski-Pohjanmaan ja Pirkanmaan kokoontumisrajoituksista. Alueen muut sairaanhoitopiirit ovat epidemian perustasolla, minkä vuoksi aluehallintovirasto ei tee niille enää päätöstä kokoontumisrajoituksista. Yleisötapahtumien järjestäjiä koskevat tartuntalain 58 c pykälän mukaiset hygieniakäytännöt. Uudessa tilanteessa kuntien valvontavastuu korostuu.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto päätti 28.5.2021 kokoontumisrajoitusten kevennyksistä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (pl. Reisjärvi) ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sekä Punkalaitumen kunnan alueilla.

Uudet päätökset ovat seuraavat:

Keski-Pohjanmaan alueella osallistujamäärä rajoitetaan sisätiloissa 10 henkilöön ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa 50 henkilöön ajaksi 2.–15.6.2021.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Punkalaitumen alueilla osallistujamäärä rajoitetaan sisätiloissa 10 henkilöön ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa 50 henkilöön ajaksi 29.5.–28.6.2021. Jos terveysturvallisuus varmistetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön hygieniaohjetta noudattamalla, myös suurempia tilaisuuksia voi järjestää.

Aluehallintovirasto on tehnyt 11. ja 12.5. aiemmat tartuntatautilain pykälän 58 mukaiset, 1.6. saakka voimassa olevat päätökset yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (pl. Reisjärvi) ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella.

Valtioneuvoston hybridistrategian päivityksen, sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjeen 27.5.2021, sairaanhoitopiireiltä saatujen selvitysten ja kokonaisharkinnan perusteella aluehallintovirasto on tänään 28.5. päättänyt jatkaa kokoontumisrajoituksia näillä alueilla edellä mainituin kevennyksin.

Nyt annetut määräykset ovat voimassa Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien (pl. Reisjärvi) alueella 2.6.–15.6.2021 ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sekä Punkalaitumen kunnan alueella 29.5. – 28.6.2021.

Tuore päätös korvaa myös ajalla 29.5.–1.6.2021 aluehallintoviraston 11.5.2021 antaman päätöksen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien ja Punkalaitumen kunnan osalta.

Aluehallintovirasto katsoo, että näillä alueilla on välttämätöntä jatkaa yleisiä kokouksia ja yleisötilaisuuksia koskevia kokoontumisrajoituksia koronaviruksen laajemman leviämisen ehkäisemiseksi, riskiryhmien suojelemiseksi ja terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi. Kuntien tekemillä päätöksillä on paikallisen tilanteen vaatiessa mahdollista tiukentaa tai täydentää aluehallintoviraston määräämiä rajoituksia. Jos epidemiologinen tilanne alueella tai valtakunnallinen arvio rajoitusten tarpeesta olennaisesti muuttuu, aluehallintovirasto arvioi tätä kokoontumisia koskevaa rajoituspäätöstään uudestaan.

Tapahtumia voidaan järjestää edellä mainitun ylittävällä osallistujamäärällä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Punkalaitumen alueilla, jos ne pystytään järjestämään terveysturvallisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä ja päätöksessä mainittuja edellytyksiä noudattaen. Jotta rajoituksia ja suosituksia voidaan hallitusti purkaa, tämä edellyttää kaikilta vastuunkantoa voimassa olevien rajoitusten ja erityisesti suositusten jatkuvasta noudattamisesta.

Perustason alueilla tapahtumajärjestäjiä ohjaavat suoraan laista tulevat hygieniavelvoitteet

Sosiaali- ja terveysministeriön suositteleman linjan mukaisesti aluehallintovirasto ei tee uusia rajoituspäätöksiä epidemian vakaalla perustasolla oleville Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Vaasan sairaanhoitopiirien alueille.Perustason alueilla yleisötilaisuuden järjestäjällä tulee olla selvitys siitä, miten järjestäjä varmistaa tilaisuuden terveysturvallisuuden ja toteuttaa tartuntalain 58 c pykälän mukaiset, velvoittavat hygieniakäytännöt, kuten mm. mahdollisuuden käsien puhdistamisen, riittävien etäisyyksien ylläpidon ja tilojen puhdistamisen.

Aluehallintovirasto muistuttaa, että kunnilla on velvollisuus ja myös valtuudet valvoa tapahtumien terveysturvallisuutta perustasonkin alueella tartuntatautilain väliaikaisten 58 c ja 59 a pykälien mukaisesti. Terveysturvallisuuden näkökulmasta valvontaa ja yhteistyötä tapahtumanjärjestäjien kanssa on siten kunnissa syytä jatkaa. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antaa alueensa kunnille vielä ohjauskirjeen asiasta ensi viikon alkupuolella.

