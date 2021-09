Uudet marketit Vesannolle, Tervoon ja Karttulaan

Ammatillista osaamista kehitetään yritysten ja oppilaitosten yhteistyöllä 23.6.2021 09:44:38 EEST | Tiedote

Osuuskauppa PeeÄssä ja Savon ammattiopisto (Sakky) tekevät vahvaa yhteistyötä alueen ammatillisen osaamisen kehittämiseksi. Poikkeusoloista huolimatta ammatillisia harjoitteluita on tehty ennätyksellisen paljon. PeeÄssä on tarjonnut viimeisen vuoden aikana (kesäkuu 2020-kesäkuu 2021) lähes 400 koulutus- ja oppisopimusjaksoa pelkästään Savon ammattiopiston opiskelijoille. Oppisopimusten osuus on kasvanut 20% edellisestä vuodesta. - Yhteistyön tavoitteena on tietenkin molemminpuolinen osaamisen kehittäminen niin, että yhteistyöstä hyötyy kaikki osapuolet. Yhteistyöllä haluamme edesauttaa osaavana työvoiman jäämistä toiminta-alueellemme. Näin rakennamme yhdessä tulevaisuuden työelämää, se on panostus tulevaisuuteen ja merkittävä teko koko Pohjois-Savolle, Osuuskauppa PeeÄssän henkilöstöjohtaja Suvi Honkanen kertoo. Tiivistä yhteistyötä Sakkyn kanssa on tehty jo vuosia. Tarjolla on paljon harjoittelupaikkoja monille aloille. Koulutamme yhteistyössä niin kaupan, ravintolan, kauneudenhoidon