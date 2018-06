Uudet maut saapuivat YA-maitohappobakteerien valikoimaan

Yliopiston Apteekin nimikkotuotesarjaan on tullut kaksi uutta maitohappobakteerivalmistetta. Kuuriluonteiseen käyttöön tarkoitetut purutabletit ovat mauiltaan mango ja salmiakki-lakritsi. Koko perheelle sopivat tuotteet sisältävät kahta Lactobacillus- ja kolmea Bifidobacterium-kantaa sekä Streptococcus thermophilus -kannan.

Mangon ja salmiakki-lakritsin makuiset maitohappobakteerivalmisteet ovat tarkoitettu matka-apteekkiin tai antibioottikuurin ohelle. Purutabletit ovat helppokäyttöisiä etenkin matkoilla, sillä niiden nauttimiseksi ei tarvita nestettä.



”YA-tuotesarjan uusien maitohappobakteerivalmisteiden ero muuhun tuoteperheeseen on niiden kuuriluontoisuus. Äkillisesti muuttuva vatsan ja suoliston bakteerikanta voi tarvita avukseen vahvan maitohappokattauksen, joka on tässä tuotteessa varsin laaja kuudella eri probioottikannallaan. Kehitimme valmisteen, joka on vahva ja vaivaton käyttää”, Brand Manager Iiris Räsänen kertoo.

Molemmat tuotteet ovat monipuolisia, kuutta eri probioottikantaa sisältäviä maitohappobakteerivalmisteita, joita käytetään kuurina. Sopivat koko perheelle esimerkiksi matkalle mukaan tai antibioottikuurien yhteyteen. Laktoositon ja gluteeniton. Ei sisällä FODMAP-yhdisteitä. Valmistettu ja kehitetty Suomessa. Ravintolisä.



Yksi purutabletti sisältää seuraavat maitohappobakteerit: Lactobacillus rhamnosus GG 5 mrd, Bifidobacterium longum 0,2 mrd, Lactobacillus acidophilus 0,2 mrd, Bifidobacterium bifidum 0,2 mrd, Bifidobacterium lactis 0,2 mrd, Streptococcus thermophilus 0,2 mrd.



Yliopiston Apteekki on yksi Suomen kolmesta parhaasta asiakaspalveluyrityksestä (Taloustutkimus), joka palvelee monikanavaisesti asiakkaita 17 apteekin lisäksi myös puhelimessa (24 h) ja verkossa ya.fi. Yliopiston Apteekki on Helsingin yliopiston omistama yhteiskunnallinen yritys, jonka koko tuotto käytetään suomalaiseen koulutukseen ja tutkimukseen. Lisätietoja ya.fi



YA-tuotesarja on Yliopiston Apteekin oma tuotesarja, johon kuuluu yli sata koko perheen jokapäiväistä hyvinvointituotetta mm. vitamiineja, kosmetiikkaa ja hygieniatuotteita. Omalla tuotekehityksellä varmistetaan, että kaikki sarjan tuotteet ovat korkealaatuisia. Koostumuksissa vältetään turhia väri-, säilöntä- sekä lisäaineita ja valtaosa tuotteista valmistetaan Suomessa.

Lisätietoja https://www.yliopistonapteekki.fi/tuotemerkit/ya-tuotesarja.html